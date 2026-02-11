FDA отказывается рассматривать новую мРНК-вакцину Moderna против гриппа - AP

$43.030.02
51.120.36
ukenru
06:59 • 9816 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 25129 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 27480 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 26043 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 28264 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 23328 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19012 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21986 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17393 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европарламент разблокировал тарифное соглашение с США после завершения спора по Гренландии10 февраля, 22:50 • 8236 просмотра
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 8708 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 12646 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 10732 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 4506 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 28825 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 35552 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 31882 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 47169 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 54736 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 24814 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 26596 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 25975 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 51508 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 53166 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Шахед-136

FDA отказывается рассматривать новую мРНК-вакцину Moderna против гриппа - AP

Киев • УНН

 • 1728 просмотра

FDA отказало Moderna в рассмотрении заявки на новую мРНК-вакцину против гриппа, ссылаясь на неадекватность клинических испытаний. Агентство выразило возражения относительно сравнения вакцины с «наилучшим доступным стандартом лечения в США».

FDA отказывается рассматривать новую мРНК-вакцину Moderna против гриппа - AP

Американская администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) отказывается рассматривать заявку компании Moderna на новую вакцину против гриппа, изготовленную с помощью технологии мРНК, которая была отмечена Нобелевской премией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Это сообщение является еще одним свидетельством усиленного контроля FDA за вакцинами под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, особенно за теми, которые используют технологию мРНК, которую он критиковал до и после того, как стал главным чиновником в сфере здравоохранения страны.

Moderna получила от FDA так называемое письмо "отказа в регистрации", в котором высказывались возражения относительно проведения клинических испытаний на 40 000 человек, в ходе которых новая вакцина сравнивалась с одной из стандартных вакцин против гриппа, используемых сегодня. По результатам испытаний был сделан вывод, что новая вакцина является несколько более эффективной для взрослых в возрасте от 50 лет, чем стандартная вакцина

 - говорится в публикации Associated Press.

В то же время в письме директора FDA по вопросам вакцин доктора Виная Прасада говорится о том, что агентство не считает заявку содержащей "адекватное и хорошо контролируемое испытание", поскольку в ней не сравнивалась новая вакцина с "наилучшим доступным стандартом лечения в США на момент проведения исследования". В том же письме Прасада указывалось на некоторые рекомендации, которые чиновники FDA предоставили Moderna в 2024 году при администрации Байдена, но которые Moderna не выполнила.

Кроме того, в этих рекомендациях говорилось о том, что использование стандартной дозы вакцины против гриппа, которую выбрала компания, является приемлемым, но для участников исследования в возрасте 65 лет и старше лучше использовать вакцину другой марки, специально рекомендованную для пожилых людей. Однако, по словам Moderna, FDA согласилась разрешить продолжить исследования, как и планировалось изначально.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование исследований по повышению функций, которые улучшают патогены.

Тем временем страны-члены ВОЗ разработали соглашение об обмене медицинскими технологиями для подготовки к будущим пандемиям. Соглашение будет стимулировать передачу технологий, но на условиях взаимного согласия.

Евгений Устименко

ЗдоровьеНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Ассошиэйтед Пресс
Всемирная организация здравоохранения
Дональд Трамп