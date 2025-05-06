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Трамп заборонив фінансування досліджень з покращення небезпечних патогенів - Reuters

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про заборону фінансування досліджень з підвищення функцій патогенів у США, особливо тих, що стосуються Китаю та Ірану, до розробки безпечнішої політики.

Трамп заборонив фінансування досліджень з покращення небезпечних патогенів - Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє фінансування досліджень з підвищення функцій, які покращують патогени. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться про дослідження, які використовують "інфекційні патогени та токсини в Сполучених Штатах" і які, на думку адміністрації Трампа, можуть бути небезпечними для громадян. Заборона діятиме до часу, поки не буде розроблено та впроваджено "більш безпечну, більш дієву та прозору політику, що регулює такі дослідження".

Також заборона торкнеться фінансування досліджень, які стосуються Китаю і Ірану. Йдеться про "пташиний грип", тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS) або близькосхідний респіраторний синдром (MERS). У Білому домі заявили, що ці дії спрямовані на "різке зменшення потенціалу інцидентів, пов'язаних з лабораторіями, що стосуються проведення досліджень коронавірусу".

Нагадаємо

Країни-члени ВООЗ розробили угоду про обмін медичними технологіями для підготовки до майбутніх пандемій. Планується, що це стимулюватиме передачу технологій, але на умовах взаємної згоди.

Також УНН повідомляв, що розвідку Федеративної Республіки Німеччини закликали оприлюднити дані розслідування про походження пандемії COVID-19.

Євген Устименко

Євген Устименко

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