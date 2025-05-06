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Трамп запретил финансирование исследований по улучшению опасных патогенов - Reuters

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Дональд Трамп подписал указ о запрете финансирования исследований по повышению функций патогенов в США, особенно тех, которые касаются Китая и Ирана, до разработки более безопасной политики.

Трамп запретил финансирование исследований по улучшению опасных патогенов - Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование исследований по повышению функций, улучшающих патогены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет об исследованиях, которые используют "инфекционные патогены и токсины в Соединенных Штатах" и которые, по мнению администрации Трампа, могут быть опасны для граждан. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработана и внедрена "более безопасная, более действенная и прозрачная политика, регулирующая такие исследования".

Также запрет коснется финансирования исследований, касающихся Китая и Ирана. Речь идет о "птичьем гриппе", тяжелом остром респираторном синдроме (SARS) или ближневосточном респираторном синдроме (MERS). В Белом доме заявили, что эти действия направлены на "резкое уменьшение потенциала инцидентов, связанных с лабораториями, касающихся проведения исследований коронавируса".

Напомним

Страны-члены ВОЗ разработали соглашение об обмене медицинскими технологиями для подготовки к будущим пандемиям. Планируется, что это будет стимулировать передачу технологий, но на условиях взаимного согласия.

Также УНН сообщал, что разведку Федеративной Республики Германии призвали обнародовать данные расследования о происхождении пандемии COVID-19.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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