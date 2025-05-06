Трамп запретил финансирование исследований по улучшению опасных патогенов - Reuters
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о запрете финансирования исследований по повышению функций патогенов в США, особенно тех, которые касаются Китая и Ирана, до разработки более безопасной политики.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансирование исследований по повышению функций, улучшающих патогены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Речь идет об исследованиях, которые используют "инфекционные патогены и токсины в Соединенных Штатах" и которые, по мнению администрации Трампа, могут быть опасны для граждан. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработана и внедрена "более безопасная, более действенная и прозрачная политика, регулирующая такие исследования".
Также запрет коснется финансирования исследований, касающихся Китая и Ирана. Речь идет о "птичьем гриппе", тяжелом остром респираторном синдроме (SARS) или ближневосточном респираторном синдроме (MERS). В Белом доме заявили, что эти действия направлены на "резкое уменьшение потенциала инцидентов, связанных с лабораториями, касающихся проведения исследований коронавируса".
Напомним
Страны-члены ВОЗ разработали соглашение об обмене медицинскими технологиями для подготовки к будущим пандемиям. Планируется, что это будет стимулировать передачу технологий, но на условиях взаимного согласия.
Также УНН сообщал, что разведку Федеративной Республики Германии призвали обнародовать данные расследования о происхождении пандемии COVID-19.