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Financial Times

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The Guardian

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Країни ВООЗ підготували угоду про передачу медичних технологій перед загрозою майбутніх пандемій

Київ • УНН

 • 2662 перегляди

Країни-члени ВООЗ розробили угоду про обмін медичними технологіями для підготовки до майбутніх пандемій. Угода стимулюватиме передачу технологій, але на умовах взаємної згоди.

Країни ВООЗ підготували угоду про передачу медичних технологій перед загрозою майбутніх пандемій

Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у середу завершили розробку історичної угоди обмін медичними технологіями задля підготовку світу до майбутніх пандемій. Переговори щодо цього тривали понад три роки, пише УНН з посиланням DW.

Деталі

Тепер пропозиція буде розглянута на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я - форумі з прийняття рішень глобального органу охорони здоров'я - у травні.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що проєкт угоди "продемонстрував, що багатосторонність жива і процвітає, і що в нашому розділеному світі країни все ще можуть працювати разом, щоб знайти спільну мову і спільну відповідь на спільні загрози".

Що відомо про проєкт Угоди ВООЗ про пандемію?

Угода про пандемію визначає заходи, спрямовані на запобігання пандемії та зміцнення глобальної співпраці після хаосу, який спостерігався під час спалаху COVID-19.

Одним із спірних моментів під час переговорів була стаття 11, яка стосується передачі медичних технологій країнам, що розвиваються.

Під час пандемії COVID-19 країни, що розвиваються, звинувачували багатші країни у накопиченні вакцин і тестів. Країни з великою фармацевтичною промисловістю рішуче виступали проти ідеї обов'язкової передачі технологій.

Угода, підписана в середу, закликала стимулювати передачу технологій за допомогою нормативних актів, ліцензійних угод і сприятливих умов фінансування. Але вона містить компромісне положення про те, що будь-яка передача повинна бути "взаємно узгодженою".

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Текст угоди також пропонує такі кроки, як створення системи доступу до патогенів і розподілу вигод. Він також включає підхід "Одне здоров'я" для запобігання пандемії та створення глобального ланцюга поставок і логістичної мережі.

Повага до суверенних прав держав

Підтвердження суверенітету держав у вирішенні питань громадського здоров'я в межах своїх кордонів також є однією з ключових засад проєкту угоди.

Навколо договору здійнявся шквал дезінформації, включаючи неправдиві заяви про те, що ВООЗ втручатиметься в суверенітет держав, наділяючи себе повноваженнями запроваджувати локдауни та надавати мандати на вакцини.

Ніщо в проєкті угоди не повинно тлумачитися як таке, що надає ВООЗ будь-які повноваження керувати, наказувати, змінювати або приписувати національні закони чи політику, або зобов'язувати держави вживати конкретних заходів, таких як заборона або прийняття мандрівників, введення обов'язкової вакцинації, терапевтичних або діагностичних заходів або запровадження локдаунів

- йдеться в заяві глобального агентства охорони здоров'я.

Також зазначається, що угода буде обов'язковою лише для країн, які вирішать її ратифікувати.

"У той час, коли багатосторонність знаходиться під загрозою, держави-члени ВООЗ об'єдналися, щоб заявити, що ми переможемо наступну загрозу пандемії єдиним можливим способом: працюючи разом", - сказала колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Хелен Кларк, співголова Незалежної групи ВООЗ з питань готовності до пандемії та реагування на неї.

Доповнення

У ФРН комітет, якому доручено здійснювати нагляд за спецслужбами, закликав уряд Німеччини та федеральну розвідслужбу поділитися з громадськістю висновками щодо походження пандемії коронавірусу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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