Кандидатка Трампа на посаду головного хірурга США Кейсі Мінс готується захищати свій медичний досвід у Конгресі

Кейсі Мінс – лікарка, підприємиця та популярна інфлюенсерка, висунута президентом Дональдом Трампом на посаду головного хірурга США, спробує розвіяти сумніви щодо своєї кваліфікації під час слухань у Сенаті цього тижня. Її призначення викликало суперечки через відсутність чинної медичної ліцензії та зв’язки з рухом функціональної медицини, який критики називають псевдонауковим. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з письмовими свідченнями, з якими ознайомилося Bloomberg, Мінс наголосить, що має великий практичний досвід – лікувала тисячі пацієнтів у клініках та операційних, керувала власною практикою та співзаснувала стартап Levels Health Inc., що займається медичними технологіями.

Мій професійний шлях підготував мене бути інноваційним і практичним лідером, орієнтованим на подолання хронічних хвороб – планує вона заявити на слуханнях у четвер, які проведе дистанційно через 40-й тиждень вагітності.

Мінс закінчила Стенфордський університет і є прихильницею так званої функціональної медицини – напряму, який акцентує увагу на харчуванні та профілактиці замість традиційного лікування. Вона також має тісні зв’язки з міністром охорони здоров’я США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, відомим своїми критичними заявами про вакцини. Її висунення розкололо навіть прихильників руху "Зробимо Америку знову здоровою", частина яких побоюється, що Мінс не виступала достатньо різко проти вакцинації.

Критики, серед них і перший головний хірург Трампа Джером Адамс, вказують, що Мінс не має активної медичної ліцензії – нетипово для кандидата на таку посаду. Тим часом самі слухання відбудуться на тлі кризи у сфері охорони здоров’я, спричиненої бюджетним глухим кутом у Конгресі, який загрожує зупиненням дії страхових субсидій для мільйонів американців.

Якщо Сенат затвердить кандидатуру Мінс, вона стане головним публічним обличчям нової адміністрації у питаннях медицини. Її бачення – профілактика хронічних хвороб, скорочення надмірної медикалізації та "національне зцілення" через здоровий спосіб життя.

Я прагну об’єднати країну навколо здоров’я, яке шанує зв’язок між тілом і довкіллям, та повернути американців до гармонії і цілісності – йдеться у тексті її виступу.

