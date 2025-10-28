$42.070.07
16:50 • 30178 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
14:36 • 24757 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 30061 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
28 жовтня, 09:42 • 54614 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
28 жовтня, 09:30 • 34569 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 25859 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
28 жовтня, 09:16 • 21547 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
28 жовтня, 08:00 • 16797 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 53301 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31802 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білорусь
Польща
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

Кандидатка Трампа на посаду головного хірурга США Кейсі Мінс готується захищати свій медичний досвід у Конгресі

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Кандидатка Дональда Трампа на посаду головного хірурга США Кейсі Мінс готується захищати свою кваліфікацію у Сенаті через відсутність ліцензії та зв'язки з функціональною медициною. Вона наголосить на великому практичному досвіді та профілактиці хронічних хвороб.

Кандидатка Трампа на посаду головного хірурга США Кейсі Мінс готується захищати свій медичний досвід у Конгресі

Кейсі Мінс – лікарка, підприємиця та популярна інфлюенсерка, висунута президентом Дональдом Трампом на посаду головного хірурга США, спробує розвіяти сумніви щодо своєї кваліфікації під час слухань у Сенаті цього тижня. Її призначення викликало суперечки через відсутність чинної медичної ліцензії та зв’язки з рухом функціональної медицини, який критики називають псевдонауковим. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з письмовими свідченнями, з якими ознайомилося Bloomberg, Мінс наголосить, що має великий практичний досвід – лікувала тисячі пацієнтів у клініках та операційних, керувала власною практикою та співзаснувала стартап Levels Health Inc., що займається медичними технологіями. 

Мій професійний шлях підготував мене бути інноваційним і практичним лідером, орієнтованим на подолання хронічних хвороб

– планує вона заявити на слуханнях у четвер, які проведе дистанційно через 40-й тиждень вагітності.

Мінс закінчила Стенфордський університет і є прихильницею так званої функціональної медицини – напряму, який акцентує увагу на харчуванні та профілактиці замість традиційного лікування. Вона також має тісні зв’язки з міністром охорони здоров’я США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, відомим своїми критичними заявами про вакцини. Її висунення розкололо навіть прихильників руху "Зробимо Америку знову здоровою", частина яких побоюється, що Мінс не виступала достатньо різко проти вакцинації.

Рейтинг канцлера Німеччини Мерца падає до рекордно низького рівня – результати опитувань28.10.25, 17:53 • 1770 переглядiв

Критики, серед них і перший головний хірург Трампа Джером Адамс, вказують, що Мінс не має активної медичної ліцензії – нетипово для кандидата на таку посаду. Тим часом самі слухання відбудуться на тлі кризи у сфері охорони здоров’я, спричиненої бюджетним глухим кутом у Конгресі, який загрожує зупиненням дії страхових субсидій для мільйонів американців.

Рейтинг Лейбористської партії Британії впав до історичного мінімуму28.10.25, 14:48 • 2420 переглядiв

Якщо Сенат затвердить кандидатуру Мінс, вона стане головним публічним обличчям нової адміністрації у питаннях медицини. Її бачення – профілактика хронічних хвороб, скорочення надмірної медикалізації та "національне зцілення" через здоровий спосіб життя.

Я прагну об’єднати країну навколо здоров’я, яке шанує зв’язок між тілом і довкіллям, та повернути американців до гармонії і цілісності

– йдеться у тексті її виступу.

Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28.10.25, 05:15 • 25484 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаЗдоров'яНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Вибори в США
Блогери
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки