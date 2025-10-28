Кандидат Трампа на пост главного хирурга США Кейси Минс готовится защищать свой медицинский опыт в Конгрессе
Киев • УНН
Кандидат Дональда Трампа на пост главного хирурга США Кейси Минс готовится защищать свою квалификацию в Сенате из-за отсутствия лицензии и связей с функциональной медициной. Она сделает акцент на большом практическом опыте и профилактике хронических заболеваний.
Кейси Минс – врач, предприниматель и популярный инфлюенсер, выдвинутая президентом Дональдом Трампом на должность главного хирурга США, попытается развеять сомнения относительно своей квалификации во время слушаний в Сенате на этой неделе. Ее назначение вызвало споры из-за отсутствия действующей медицинской лицензии и связей с движением функциональной медицины, которое критики называют псевдонаучным. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно письменным показаниям, с которыми ознакомилось Bloomberg, Минс подчеркнет, что имеет большой практический опыт – лечила тысячи пациентов в клиниках и операционных, руководила собственной практикой и соучредила стартап Levels Health Inc., занимающийся медицинскими технологиями.
Мой профессиональный путь подготовил меня быть инновационным и практичным лидером, ориентированным на преодоление хронических болезней
Минс окончила Стэнфордский университет и является сторонницей так называемой функциональной медицины – направления, которое акцентирует внимание на питании и профилактике вместо традиционного лечения. Она также имеет тесные связи с министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным своими критическими заявлениями о вакцинах. Ее выдвижение раскололо даже сторонников движения "Сделаем Америку снова здоровой", часть которых опасается, что Минс не выступала достаточно резко против вакцинации.
Критики, среди них и первый главный хирург Трампа Джером Адамс, указывают, что Минс не имеет активной медицинской лицензии – нетипично для кандидата на такую должность. Тем временем сами слушания состоятся на фоне кризиса в сфере здравоохранения, вызванного бюджетным тупиком в Конгрессе, который угрожает приостановкой действия страховых субсидий для миллионов американцев.
Если Сенат утвердит кандидатуру Минс, она станет главным публичным лицом новой администрации в вопросах медицины. Ее видение – профилактика хронических болезней, сокращение чрезмерной медикализации и "национальное исцеление" через здоровый образ жизни.
Я стремлюсь объединить страну вокруг здоровья, которое чтит связь между телом и окружающей средой, и вернуть американцев к гармонии и целостности
