Кандидат Трампа на пост главного хирурга США Кейси Минс готовится защищать свой медицинский опыт в Конгрессе

Кейси Минс – врач, предприниматель и популярный инфлюенсер, выдвинутая президентом Дональдом Трампом на должность главного хирурга США, попытается развеять сомнения относительно своей квалификации во время слушаний в Сенате на этой неделе. Ее назначение вызвало споры из-за отсутствия действующей медицинской лицензии и связей с движением функциональной медицины, которое критики называют псевдонаучным. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно письменным показаниям, с которыми ознакомилось Bloomberg, Минс подчеркнет, что имеет большой практический опыт – лечила тысячи пациентов в клиниках и операционных, руководила собственной практикой и соучредила стартап Levels Health Inc., занимающийся медицинскими технологиями.

Мой профессиональный путь подготовил меня быть инновационным и практичным лидером, ориентированным на преодоление хронических болезней – планирует она заявить на слушаниях в четверг, которые проведет дистанционно из-за 40-й недели беременности.

Минс окончила Стэнфордский университет и является сторонницей так называемой функциональной медицины – направления, которое акцентирует внимание на питании и профилактике вместо традиционного лечения. Она также имеет тесные связи с министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным своими критическими заявлениями о вакцинах. Ее выдвижение раскололо даже сторонников движения "Сделаем Америку снова здоровой", часть которых опасается, что Минс не выступала достаточно резко против вакцинации.

Рейтинг канцлера Германии Мерца падает до рекордно низкого уровня – результаты опросов

Критики, среди них и первый главный хирург Трампа Джером Адамс, указывают, что Минс не имеет активной медицинской лицензии – нетипично для кандидата на такую должность. Тем временем сами слушания состоятся на фоне кризиса в сфере здравоохранения, вызванного бюджетным тупиком в Конгрессе, который угрожает приостановкой действия страховых субсидий для миллионов американцев.

Рейтинг Лейбористской партии Британии упал до исторического минимума

Если Сенат утвердит кандидатуру Минс, она станет главным публичным лицом новой администрации в вопросах медицины. Ее видение – профилактика хронических болезней, сокращение чрезмерной медикализации и "национальное исцеление" через здоровый образ жизни.

Я стремлюсь объединить страну вокруг здоровья, которое чтит связь между телом и окружающей средой, и вернуть американцев к гармонии и целостности – говорится в тексте ее выступления.

Трамп назвал возможных преемников на посту президента США