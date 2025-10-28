$42.070.07
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Рейтинг Лейбористской партии Британии упал до исторического минимума

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Рейтинг Лейбористской партии Британии достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений, составив 17%. Это сравняло ее с Консервативной партией, тогда как партия Reform UK лидирует с 27%.

Рейтинг Лейбористской партии Британии упал до исторического минимума

Согласно опросу YouGov, рейтинг Лейбористской партии Великобритании достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений, но почти сравнялся по показателям поддержки с "зелеными", консерваторами и либерал-демократами Соединенного Королевства.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Independent.

Подробности

Только 17% британцев заявили, что проголосовали бы за Лейбористскую партию, если бы выборы состоялись завтра. Об этом свидетельствует новый опрос, опубликованный во вторник, 28 октября.

При этом Лейбористская партия Великобритании сталкивается с угрозами слева и справа в политическом поле - есть опасения относительно потери избирателей в пользу партии Reform UK или растущего доверия избирателей к партии "Зеленых".

По данным опроса, праворадикальная партия Найджела Фараджа "Реформа Великобритании" (Reform UK) лидирует с 27%. Партия "Зеленых" набрала 16%, согласно данным YouGov. Для "зеленых" Британии это является самым высоким показателем за всю историю.

Консерваторы были на одном уровне с Лейбористской партией с 17%, а Либеральные демократы – с 15%.

Напомним

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом в Лондоне, признав вину по восьми пунктам относительно получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Он получал взятки за выполнение указаний чиновника в правительстве Виктора Януковича.

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа27.10.25, 20:36 • 4930 просмотров

