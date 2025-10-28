Рейтинг Лейбористской партии Британии упал до исторического минимума

Согласно опросу YouGov, рейтинг Лейбористской партии Великобритании достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений, но почти сравнялся по показателям поддержки с "зелеными", консерваторами и либерал-демократами Соединенного Королевства.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Independent.

Подробности

Только 17% британцев заявили, что проголосовали бы за Лейбористскую партию, если бы выборы состоялись завтра. Об этом свидетельствует новый опрос, опубликованный во вторник, 28 октября.

При этом Лейбористская партия Великобритании сталкивается с угрозами слева и справа в политическом поле - есть опасения относительно потери избирателей в пользу партии Reform UK или растущего доверия избирателей к партии "Зеленых".

По данным опроса, праворадикальная партия Найджела Фараджа "Реформа Великобритании" (Reform UK) лидирует с 27%. Партия "Зеленых" набрала 16%, согласно данным YouGov. Для "зеленых" Британии это является самым высоким показателем за всю историю.

Консерваторы были на одном уровне с Лейбористской партией с 17%, а Либеральные демократы – с 15%.

