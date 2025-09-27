$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Британський політик зізнався, що робив проросійські заяви в обмін на хабарі

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом у Лондоні, визнавши провину за вісьмома пунктами щодо отримання грошей у період з грудня 2018 по липень 2019 року. Він отримував хабарі за виконання вказівок громадянина України Олега Волошина, який був чиновником в уряді Віктора Януковича.

Британський політик зізнався, що робив проросійські заяви в обмін на хабарі

Колишній депутат Європарламенту від Великої Британії визнав себе винним у хабарництві на користь Росії. Про це інформує УНН з посиланням на агенція Reuters, видання New York Times (NYT).

Деталі

Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні і визнав провину за вісьмома пунктами, що стосувалися отримання грошей у період із грудня 2018 по липень 2019 року.

За даними слідства, він погодився на отримання грошей, які "становили неналежне виконання ... як носія виборної посади".

52-річний Гілл зізнався, що вісім разів отримував хабарі за виконання вказівок громадянина України Олега Волошина, який був чиновником у уряді Віктора Януковича, який підтримував Кремль, і на той час був членом проросійської політичної партії

- пише New York Times.

Суддя Боббі Чіма-Грабб назвала справу серйозною і зазначила, що Гілл визнав отримання грошей за запитання та виступи в Європарламенті на підтримку проросійських партій у контексті війни між росією та Україною.

Прокурор Марк Гейвуд повідомив, що обвинувачення ґрунтуються на повідомленнях WhatsApp, вилучених із телефону Гілла після його конфіскації поліцією у 2021 році. За його словами, переписки свідчили про домовленість Гілла отримувати гроші за певну діяльність, зокрема подання запитів у парламенті, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та виступи.

У заяві прокуратури говориться, що в березні 2019 року пан Гілл виконував доручення пана Волошина з пошуку більшої кількості політиків для виступу на телеканалі "112 Україна" на підтримку переговорів між Медведчуком і тодішнім прем'єр-міністром росії дмитром медведєвим

- йдеться у дописі NYT.

Суд звільнив Гілла під заставу до винесення вироку в листопаді. Однак суддя Чіма-Грабб попередила його, що він може отримати "значний термін ув’язнення".

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Уельс
The New York Times
Reuters
Україна
Лондон