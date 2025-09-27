Британський політик зізнався, що робив проросійські заяви в обмін на хабарі
Київ • УНН
Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом у Лондоні, визнавши провину за вісьмома пунктами щодо отримання грошей у період з грудня 2018 по липень 2019 року. Він отримував хабарі за виконання вказівок громадянина України Олега Волошина, який був чиновником в уряді Віктора Януковича.
Колишній депутат Європарламенту від Великої Британії визнав себе винним у хабарництві на користь Росії. Про це інформує УНН з посиланням на агенція Reuters, видання New York Times (NYT).
Деталі
Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні і визнав провину за вісьмома пунктами, що стосувалися отримання грошей у період із грудня 2018 по липень 2019 року.
За даними слідства, він погодився на отримання грошей, які "становили неналежне виконання ... як носія виборної посади".
52-річний Гілл зізнався, що вісім разів отримував хабарі за виконання вказівок громадянина України Олега Волошина, який був чиновником у уряді Віктора Януковича, який підтримував Кремль, і на той час був членом проросійської політичної партії
Суддя Боббі Чіма-Грабб назвала справу серйозною і зазначила, що Гілл визнав отримання грошей за запитання та виступи в Європарламенті на підтримку проросійських партій у контексті війни між росією та Україною.
Прокурор Марк Гейвуд повідомив, що обвинувачення ґрунтуються на повідомленнях WhatsApp, вилучених із телефону Гілла після його конфіскації поліцією у 2021 році. За його словами, переписки свідчили про домовленість Гілла отримувати гроші за певну діяльність, зокрема подання запитів у парламенті, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та виступи.
У заяві прокуратури говориться, що в березні 2019 року пан Гілл виконував доручення пана Волошина з пошуку більшої кількості політиків для виступу на телеканалі "112 Україна" на підтримку переговорів між Медведчуком і тодішнім прем'єр-міністром росії дмитром медведєвим
Суд звільнив Гілла під заставу до винесення вироку в листопаді. Однак суддя Чіма-Грабб попередила його, що він може отримати "значний термін ув’язнення".
