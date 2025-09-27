Бывший депутат Европарламента от Великобритании признал себя виновным во взяточничестве в пользу России. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, издание New York Times (NYT).

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом Олд-Бейли в Лондоне и признал вину по восьми пунктам, касающимся получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года.

По данным следствия, он согласился на получение денег, которые "составляли ненадлежащее исполнение ... как носителя выборной должности".

52-летний Хилл признался, что восемь раз получал взятки за выполнение указаний гражданина Украины Олега Волошина, который был чиновником в правительстве Виктора Януковича, поддерживавшего Кремль, и в то время был членом пророссийской политической партии

Судья Бобби Чима-Грабб назвала дело серьезным и отметила, что Хилл признал получение денег за вопросы и выступления в Европарламенте в поддержку пророссийских партий в контексте войны между Россией и Украиной.

Прокурор Марк Хейвуд сообщил, что обвинения основываются на сообщениях WhatsApp, изъятых с телефона Хилла после его конфискации полицией в 2021 году. По его словам, переписки свидетельствовали о договоренности Хилла получать деньги за определенную деятельность, в частности подачу запросов в парламенте, контакты с высокопоставленными лицами, организацию мероприятий и выступления.

В заявлении прокуратуры говорится, что в марте 2019 года господин Хилл выполнял поручение господина Волошина по поиску большего количества политиков для выступления на телеканале "112 Украина" в поддержку переговоров между Медведчуком и тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым