Британский политик признался, что делал пророссийские заявления в обмен на взятки

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 сентября, 14:33 • 22922 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43384 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 21520 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 21738 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 24013 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22391 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 38257 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42084 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46094 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29126 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0.6м/с
82%
762мм
Популярные новости
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 8448 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 7302 просмотра
Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО26 сентября, 17:23 • 3936 просмотра
беларусь разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории: реакция Украины не заставила себя ждать26 сентября, 18:02 • 3330 просмотра
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto22:52 • 4114 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43384 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 29616 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 38257 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42084 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46094 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 22924 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 28444 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 34131 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36834 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 44600 просмотра
Актуальное
Facebook
Северный поток
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Британский политик признался, что делал пророссийские заявления в обмен на взятки

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом в Лондоне, признав вину по восьми пунктам относительно получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года. Он получал взятки за выполнение указаний гражданина Украины Олега Волошина, который был чиновником в правительстве Виктора Януковича.

Британский политик признался, что делал пророссийские заявления в обмен на взятки

Бывший депутат Европарламента от Великобритании признал себя виновным во взяточничестве в пользу России. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, издание New York Times (NYT).

Подробности

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом Олд-Бейли в Лондоне и признал вину по восьми пунктам, касающимся получения денег в период с декабря 2018 по июль 2019 года.

По данным следствия, он согласился на получение денег, которые "составляли ненадлежащее исполнение ... как носителя выборной должности".

52-летний Хилл признался, что восемь раз получал взятки за выполнение указаний гражданина Украины Олега Волошина, который был чиновником в правительстве Виктора Януковича, поддерживавшего Кремль, и в то время был членом пророссийской политической партии

- пишет New York Times.

Судья Бобби Чима-Грабб назвала дело серьезным и отметила, что Хилл признал получение денег за вопросы и выступления в Европарламенте в поддержку пророссийских партий в контексте войны между Россией и Украиной.

Прокурор Марк Хейвуд сообщил, что обвинения основываются на сообщениях WhatsApp, изъятых с телефона Хилла после его конфискации полицией в 2021 году. По его словам, переписки свидетельствовали о договоренности Хилла получать деньги за определенную деятельность, в частности подачу запросов в парламенте, контакты с высокопоставленными лицами, организацию мероприятий и выступления.

В заявлении прокуратуры говорится, что в марте 2019 года господин Хилл выполнял поручение господина Волошина по поиску большего количества политиков для выступления на телеканале "112 Украина" в поддержку переговоров между Медведчуком и тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым

- говорится в сообщении NYT.

Суд освободил Хилла под залог до вынесения приговора в ноябре. Однако судья Чима-Грабб предупредила его, что он может получить "значительный срок заключения".

Священная "избирательная кампания": Как россия вербовала молдавских священников для влияния на выборы – Reuters26.09.25, 12:30 • 2280 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Уэльс
Нью-Йорк Таймс
Reuters
Украина
Лондон