Священная "избирательная кампания": Как россия вербовала молдавских священников для влияния на выборы – Reuters

Фото: Reuters

россия, по данным Reuters, финансировала поездки молдавских православных священников в москву и предоставляла им дебетовые карты с сотнями долларов, после чего священнослужители создавали Telegram-каналы, чтобы влиять на выборы в Молдове. Целью кампании было предупредить верующих об интеграции с ЕС и пропагандировать традиционные "русские" ценности. Молдова в воскресенье проводит решающие парламентские выборы, которые могут определить дальнейший путь страны между россией и Западом. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно расследованию Reuters, в 2024 году несколько десятков молдавских православных священников посетили москву во время полностью оплаченных поездок, организованных российскими церковными и государственными структурами.

"Паломничество" включало лекции теологов и историков, которые подчеркивали общие культурные и религиозные традиции россии и Молдовы и призывали "держаться вместе против морально коррумпированного Запада". Перед возвращением домой священникам выдавали дебетовые карты российского банка с обещанием поступления денег после возвращения - так, по словам отца Михая Бику, он получил около 1200 долларов.

В рф заявили о якобы подготовке НАТО к "оккупации" Молдовы - ЦПД СНБО

В обмен на финансирование священники должны были создавать Telegram-каналы для своих приходов, чтобы распространять информацию об "опасности" прозападного курса правительства.

Россия вербует и обучает священников во время так называемых паломничеств "все включено", чтобы превратить религию в оружие. После возвращения священники приезжают в Молдову и используют свое влияние, чтобы посеять недоверие – отметил Станислав Секриеру, советник президента Молдовы по нацбезопасности.

Анализ данных социальных сетей Reuters показал, что за последний год в Молдове появилось почти 90 новых Telegram-каналов приходских сообществ, которые ежедневно публиковали контент, подчеркивающий угрозу "европейских ценностей" и "ЛГБТ-идеологии". Одним из главных каналов был Sare şi Lumiña, который за три месяца опубликовал более 600 сообщений, что почти втрое превышает активность предыдущих месяцев.

Сегодня наша страна стоит перед судьбоносным выбором. Нам советуют отказаться от веры, языка и наших корней в обмен на иностранные правила и "европейские ценности" – говорится в сообщении одного из приходских каналов.

Молдавская православная церковь и архиепископ Марчел заявляют, что поездки были чисто религиозными паломничествами, а новые Telegram-каналы – инициативой местных священников.

Поездки священнослужителей в россию были просто паломничествами к святым местам, тогда как новые каналы в социальных сетях – это местная инициатива молдавской церкви – утверждает архиепископ.

По данным Reuters, три российских политических агента сопровождали священников во время паломничеств и координировали часть контента в социальных сетях. Среди них – Артем Старостин, член партии "единая россия", Александр Ральников и Сергей Лазарев, связанные с кремлевскими структурами. Они не предоставили комментариев относительно своего участия.

Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду

На фоне этих событий Молдова проводит решающие парламентские выборы, а правящая партия президента Майи Санду рискует потерять большинство. Представитель ЕС подчеркнул, что Брюссель продолжает поддерживать европейские амбиции Молдовы и следит за возможным вмешательством внешних сил в выборы.

На третий день паломничества в Троицкую лавру отец Михай Бику рассказал Reuters, что его группу ознакомили с двумя людьми в гражданской одежде, которые не имели духовных титулов. Один из них, назвавший себя "Юрием", якобы предложил священникам создавать Telegram-каналы, чтобы фиксировать деятельность и передавать сообщения прихожанам.

Позже группу разделили на меньшие команды и попросили подписать формы от российского государственного "Промсвязьбанка", после чего участникам выдали дебетовые карты.

Пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы поддельными "меддокументами"

В материале Reuters говорится о том, что другой священник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что он и его жена получили карту "Промсвязьбанка" во время отдельной поездки осенью 2024 года и вместе получили более 800 долларов. Он отрицал какие-либо условия, связанные со средствами, заявив, что это была часть налаживания связей московской церкви с молдавским духовенством.

Четверо других священников сообщили Reuters, что многие коллеги получали карты и деньги за распространение пророссийских нарративов среди прихожан.

Митрополит Кишиневский и московский

Бику, однако, отказался выполнять план и через несколько недель перешел к конкурирующей ветви православной церкви, связанной с Румынией, оставив себе 1200 долларов. Другие же священники последовали указаниям: например, в октябре 2024 года команда церкви Святого Пантелеймона в Бельцах запустила Telegram-канал с помощью ИТ-специалиста, который не был гражданином Молдовы.

россия прилагает колоссальные усилия для дестабилизации Молдовы накануне выборов - МИД

Вскоре после запуска на канале появились политические посты, связанные с ЛГБТ и якобы "стремлением Румынии отделить Молдову от русской церкви". Часть этих публикаций команда удалила, однако появились новые.

По данным Reuters, с августа 2024 года по май 2025 года было создано 86 Telegram-каналов молдавских православных приходов, которые в общей сложности охватили около 11 500 подписчиков. Более трех четвертей каналов регулярно репостили контент с национального канала Sare şi Lumiña, созданного в июне 2024 года, который за последний месяц охватил более 27 000 человек.

Имена конкретных администраторов канала неизвестны: часть публично отрицает какой-либо контроль, а Молдавская и русская православные церкви не ответили на запросы Reuters относительно участия в канале.

российская сеть фейковых новостей хочет повлиять на выборы в Молдове - BBC