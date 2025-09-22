BBC обнаружила, что тайная сеть, финансируемая россией, активно пытается подорвать демократические выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября. С помощью репортера под прикрытием журналисты установили, что участникам сети обещали деньги за создание пророссийской пропаганды и распространение дезинформации против проевропейской правящей партии Молдовы, пишет УНН.

Подробности

По словам начальника полиции Молдовы Виорела Чернаутяну, в 2024 году главной темой кампаний Илана Шора - пророссийского молдавского политика - были деньги. В этом году в центре внимания дезинформация.

В ходе расследования BBC репортера под прикрытием Ану и еще 34 новобранцев привлекли к секретным онлайн-семинарам и обучали создавать посты в соцсетях, используя даже ChatGPT. Контент должен был выглядеть "органическим", но содержал неподтвержденные и провокационные утверждения: от якобы фальсификаций выборов до абсурдных обвинений в адрес президента Майи Санду, которая активно поддерживает проевропейский курс Молдовы.

Пророссийские "СМИ" пытаются дискредитировать президента Молдовы поддельными "меддокументами"

Координатор сети, Алина Жук из Приднестровья, обещала участникам плату до 3000 молдавских леев в месяц (примерно 170 долларов США) за посты в TikTok и Facebook. Часть оплаты планировали отправлять через "Промсвязьбанк" - российский государственный банк, находящийся под санкциями.

Наши доказательства также свидетельствуют о том, что сеть, к которой присоединился наш репортер, финансируется из россии. Ана подслушала - и сняла на видео - разговор с Алиной Джуц, которая просила деньги из москвы по телефону. "Слушай, можешь привезти деньги из москвы… Мне просто нужно дать своим людям зарплату" - мы сняли ее слова на видео - говорится в материалах расследования BBC.

BBC также обнаружила, что сеть также организовывала "тайные опросы" среди сторонников пророссийской оппозиции и записывала их ответы на видео, якобы для "предотвращения фальсификаций". Фактически такие записи могли быть использованы для дискредитации результатов выборов, если бы проевропейские силы в Молдове выиграли бы голосование.

Сеть, по данным BBC, связана с молдавским олигархом Иланом Шором, который находится в Москве и находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию и "злонамеренные операции влияния кремля". Одна из организаций, участвовавших в сети - НПО "Евразия" - также имеет связи с Шором и была санкционирована за якобы подкуп граждан Молдовы на референдуме о вступлении страны в ЕС.

"Евразия действует" в Молдове от имени коррумпированного олигарха-беглеца Илана Шора… с целью дестабилизации молдавской демократии - отметило Министерство иностранных дел Великобритании в комментарии BBC.

TikTok сообщил, что ввел дополнительные меры безопасности перед выборами и продолжает "активно противодействовать обманчивому поведению". Meta на запросы BBC не ответила. Посольство россии в Великобритании отвергает любую причастность к фейковым новостям и вмешательству в выборы, отрицая эти обвинения и перекладывая ответственность на ЕС.

По оценкам BBC и американской Лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab), сеть включает по меньшей мере 90 аккаунтов TikTok, которые с января опубликовали тысячи видео, набравших более 23 миллионов просмотров в стране с населением 2,4 млн. DFRLab отмечает, что более широкая сеть могла охватить более 55 миллионов просмотров.

BBC подчеркивает, что, несмотря на масштаб дезинформационной кампании, официальные опросы показывают лидерство правящей партии PAS над пророссийским Патриотическим избирательным блоком (BEP).

Напомним

29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.

Президент Молдовы Майя Санду в выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге заявила, что Молдова не выдержит российского давления, если не присоединится к Европейскому Союзу.

Кроме того, молдавская президент заявила, что Россия использует священников и ботов для оказания влияния на выборы в Молдове.

Несколько дней назад в Молдове разоблачили пророссийскую схему подкупа избирателей через приложение. Ее финансировал российский подсанкционный олигарх Илан Шор.