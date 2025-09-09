$41.250.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Виживання Молдови залежить від вступу до Європейського Союзу - президентка Санду

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна не витримає російського тиску без приєднання до ЄС, оскільки кремль веде "безмежну гібридну війну". Санду наголосила, що європейський шлях є питанням виживання, а не лише цінностей.

Виживання Молдови залежить від вступу до Європейського Союзу - президентка Санду

Молдова не витримає російського тиску, якщо не приєднається до Європейського Союзу. Про це заявила президент країни Майя Санду у виступі перед Європейським парламентом у Страсбурзі, попередивши, що кремль веде проти Кишинева "безмежну гібридну війну". Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Наш європейський шлях - це не просто питання цінностей, це питання виживання. кремль розгорнув проти нас весь свій арсенал гібридних атак. Ми стикаємося з безмежною гібридною війною масштабів, небачених до повномасштабного вторгнення в Україну

- наголосила Санду, назвавши росію "найбільшою загрозою для Молдови".

За словами президентки, москва застосовує дезінформаційні кампанії, кібератаки та маніпуляції виборами, щоб послабити країну з населенням лише 2,4 мільйона, яка має понад 1200 кілометрів спільного кордону з Україною. Санду переконана, що головна мета кремля - "захопити Молдову через виборчу скриньку, використати нас проти України та перетворити на стартовий майданчик для атак на ЄС".

28 вересня в Молдові відбудуться парламентські вибори. Санду прогнозує, що росія докладе максимум зусиль, аби вплинути на їхні результати. Минулорічне голосування щодо євроінтеграції, яке завершилося мінімальною перевагою прихильників членства в ЄС (50,4% проти 49,6%), також було затьмарене втручанням кремля.

Молдова подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році та провела серію реформ у державному управлінні, судовій системі й економіці. Проте Санду наголошує: Брюссель не має чекати від країни "ідеальних результатів", адже ситуація критична.

Ми не просимо спрощених шляхів. Ми старанно виконуємо свою домашню роботу. Але ми перебуваємо в перегонах з часом, щоб захистити нашу демократію від росії

- підсумувала Санду.

Попри широку підтримку європейських партнерів, інтеграційні плани Кишинева стикаються з політичними перешкодами. Зокрема, вступ Молдови до ЄС пов’язаний із процесом розширення щодо України, який прем’єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово обіцяв заблокувати.

Нагадаємо

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання. 

Президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр Польщі відвідають Молдову. Їхній візит покликаний підтримати проєвропейський курс країни та нагадати про альтернативу росії.  

Степан Гафтко

