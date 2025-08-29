У Молдові стартувала виборча кампанія: Санду заявила, що вирішується доля країни
Київ • УНН
29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання.
Деталі
Вибори до парламенту Молдови заплановані на 28 вересня. Саме тоді громадяни обиратимуть депутатів на наступні чотири роки. Виступаючи з промовою, президент Майя Санду наголосила, що ці вибори є визначальними.
На карту поставлена доля Молдови. Ми разом повинні захистити наш мир і шанс на краще майбутнє. Я вірю в наших громадян і в нашу мудрість
Глава держави також застерегла від зростаючих загроз зовнішнього впливу на вибори. За її словами, іноземні сили, насамперед проросійські, намагаються вплинути на голосування через "брудні гроші", дезінформацію та провокації, щоб дестабілізувати країну.
Санду закликала всі політичні сили та кандидатів дотримуватися закону, діяти виключно в інтересах Молдови та поважати волю громадян.
Нагадаємо
Президентка Молдови Мая Санду ініціює засідання Вищої ради з нацбезпеки. Обговорюватимуть іноземне втручання у майбутні парламентські вибори.
Президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр Польщі відвідають Молдову. Їхній візит покликаний підтримати проєвропейський курс країни та нагадати про альтернативу росії.