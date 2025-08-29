$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 3814 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 17664 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 18867 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 27751 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 51980 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58221 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 133282 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69129 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78170 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113433 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
У Молдові стартувала виборча кампанія: Санду заявила, що вирішується доля країни

Київ • УНН

 24 перегляди

29 серпня в Молдові стартувала парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала до відповідальності та попередила про зовнішнє втручання.

У Молдові стартувала виборча кампанія: Санду заявила, що вирішується доля країни

29 серпня в Молдові офіційно розпочалася парламентська виборча кампанія. Президент Майя Санду закликала кандидатів діяти відповідально та попередила про спроби зовнішнього втручання. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Вибори до парламенту Молдови заплановані на 28 вересня. Саме тоді громадяни обиратимуть депутатів на наступні чотири роки. Виступаючи з промовою, президент Майя Санду наголосила, що ці вибори є визначальними.

На карту поставлена доля Молдови. Ми разом повинні захистити наш мир і шанс на краще майбутнє. Я вірю в наших громадян і в нашу мудрість

- заявила чинна президентка.

Глава держави також застерегла від зростаючих загроз зовнішнього впливу на вибори. За її словами, іноземні сили, насамперед проросійські, намагаються вплинути на голосування через "брудні гроші", дезінформацію та провокації, щоб дестабілізувати країну.

Санду закликала всі політичні сили та кандидатів дотримуватися закону, діяти виключно в інтересах Молдови та поважати волю громадян.

Нагадаємо

Президентка Молдови Мая Санду ініціює засідання Вищої ради з нацбезпеки. Обговорюватимуть іноземне втручання у майбутні парламентські вибори.

Президент Франції, канцлер Німеччини та прем'єр Польщі відвідають Молдову. Їхній візит покликаний підтримати проєвропейський курс країни та нагадати про альтернативу росії.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Франція
Німеччина
Молдова
Польща