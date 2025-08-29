В Молдове стартовала избирательная кампания: Санду заявила, что решается судьба страны

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3920 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 17799 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 18972 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 27913 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 52135 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58263 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 133379 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69135 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78175 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113441 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
31%
752мм
Популярные новости
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина29 августа, 00:54 • 22258 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29 августа, 01:44 • 20325 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды29 августа, 03:05 • 20683 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе04:11 • 17960 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией04:31 • 13181 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 27913 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 52135 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 70226 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 133379 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 208382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 133969 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 163995 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 166035 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 155381 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 185792 просмотра
Актуальное
Хранитель
ЧатГПТ
Ракетная система С-400
Холм
СВИФТ

В Молдове стартовала избирательная кампания: Санду заявила, что решается судьба страны

Киев • УНН

 • 84 просмотра

29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.

В Молдове стартовала избирательная кампания: Санду заявила, что решается судьба страны

29 августа в Молдове официально началась парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала кандидатов действовать ответственно и предупредила о попытках внешнего вмешательства. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Подробности

Выборы в парламент Молдовы запланированы на 28 сентября. Именно тогда граждане будут выбирать депутатов на следующие четыре года. Выступая с речью, президент Майя Санду подчеркнула, что эти выборы являются определяющими.

На карту поставлена судьба Молдовы. Мы вместе должны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее. Я верю в наших граждан и в нашу мудрость

- заявила действующий президент.

Глава государства также предостерегла от растущих угроз внешнего влияния на выборы. По ее словам, иностранные силы, прежде всего пророссийские, пытаются повлиять на голосование через "грязные деньги", дезинформацию и провокации, чтобы дестабилизировать страну.

Санду призвала все политические силы и кандидатов соблюдать закон, действовать исключительно в интересах Молдовы и уважать волю граждан.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду инициирует заседание Высшего совета по нацбезопасности. Будут обсуждать иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.

Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши посетят Молдову. Их визит призван поддержать проевропейский курс страны и напомнить об альтернативе России.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Майя Санду
Франция
Германия
Молдова
Польша