В Молдове стартовала избирательная кампания: Санду заявила, что решается судьба страны
Киев • УНН
29 августа в Молдове официально началась парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала кандидатов действовать ответственно и предупредила о попытках внешнего вмешательства. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Подробности
Выборы в парламент Молдовы запланированы на 28 сентября. Именно тогда граждане будут выбирать депутатов на следующие четыре года. Выступая с речью, президент Майя Санду подчеркнула, что эти выборы являются определяющими.
На карту поставлена судьба Молдовы. Мы вместе должны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее. Я верю в наших граждан и в нашу мудрость
Глава государства также предостерегла от растущих угроз внешнего влияния на выборы. По ее словам, иностранные силы, прежде всего пророссийские, пытаются повлиять на голосование через "грязные деньги", дезинформацию и провокации, чтобы дестабилизировать страну.
Санду призвала все политические силы и кандидатов соблюдать закон, действовать исключительно в интересах Молдовы и уважать волю граждан.
Напомним
Президент Молдовы Майя Санду инициирует заседание Высшего совета по нацбезопасности. Будут обсуждать иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы.
Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши посетят Молдову. Их визит призван поддержать проевропейский курс страны и напомнить об альтернативе России.