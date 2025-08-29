В Молдове стартовала избирательная кампания: Санду заявила, что решается судьба страны

29 августа в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала к ответственности и предупредила о внешнем вмешательстве.

29 августа в Молдове официально началась парламентская избирательная кампания. Президент Майя Санду призвала кандидатов действовать ответственно и предупредила о попытках внешнего вмешательства. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН. Подробности Выборы в парламент Молдовы запланированы на 28 сентября. Именно тогда граждане будут выбирать депутатов на следующие четыре года. Выступая с речью, президент Майя Санду подчеркнула, что эти выборы являются определяющими. На карту поставлена судьба Молдовы. Мы вместе должны защитить наш мир и шанс на лучшее будущее. Я верю в наших граждан и в нашу мудрость - заявила действующий президент. Глава государства также предостерегла от растущих угроз внешнего влияния на выборы. По ее словам, иностранные силы, прежде всего пророссийские, пытаются повлиять на голосование через "грязные деньги", дезинформацию и провокации, чтобы дестабилизировать страну. Санду призвала все политические силы и кандидатов соблюдать закон, действовать исключительно в интересах Молдовы и уважать волю граждан. Напомним Президент Молдовы Майя Санду инициирует заседание Высшего совета по нацбезопасности. Будут обсуждать иностранное вмешательство в предстоящие парламентские выборы. Президент Франции, канцлер Германии и премьер Польши посетят Молдову. Их визит призван поддержать проевропейский курс страны и напомнить об альтернативе России.