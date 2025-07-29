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Молдова скликає Раду нацбезпеки через зовнішнє втручання у вибори

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду ініціює засідання Вищої ради з нацбезпеки. Обговорюватимуть іноземне втручання у майбутні парламентські вибори.

Молдова скликає Раду нацбезпеки через зовнішнє втручання у вибори

Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Вищої ради нацбезпеки, щоб обговорити питання іноземного втручання у майбутні парламентські вибори в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на NewsMaker.md.

Деталі

Зазначається, що Рада безпеки обговорить "боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес".

Після засідання о 10.00 Санду проведе прес-конференцію

- йдеться у повідомленні.

Додамо, що раніше у вересні президентка Молдови Майя Санду заявила, що доля прагнень країни приєднатися до Європейського Союзу перебуває в руках самих молдован, особливо напередодні парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ ЄС схвалили новий пакет санкцій проти прокремлівських осіб та організацій, звинувачених у дестабілізації Молдови. Це сталося після заяв сзр рф про нібито підготовку Молдови до конфлікту з росією.

Сибіга анонсував міністерську зустріч Україна-Молдова-Румунія19.07.25, 11:08 • 4605 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Молдова
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