Протидія впливу рф на Кишинев: у ЄС схвалено санкції проти прокремлівських організацій у Молдові

Поки росія намагається контролювати свідомість молдаван і виборчі процеси у країні, у ЄС схоже дали "зелене світло" на санкції проти про-кремлівських організацій, раніше звинувачених у дестабілізації Молдови.

Передає УНН із посиланням на сторінку Rikard Jozwiak у мережі Х та DW.

Деталі

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС зустрілися, щоб схвалити новий пакет санкцій проти агентів москви, що діють у Молдові.

Це сталося лише через день після того, як служба зовнішньої розвідки росії (СЗР) офіційно оприлюднила інформацію про те, що НАТО нібито "активно готує Молдову" до використання у "збройному конфлікті" з росією.

Нібито перетворення Молдови на "військовий театр" вже прийнято в Брюсселі. У цьому ж контексті ідеться про модернізацію аеропорту "Мазкулешти", - це все, як оголосило сзр, "для швидкого перекидання військ НАТО" до кордонів росії. І проекти будівництва залізниці європейської колії, і збільшення пропускної здатності молдовських мостів у Молдові, за даними москви, для цієї ж мети.

Як повідомив європейський редактор RFE/RL Рікард Юзвяк, сьогодні:

Міністри закордонних справ щойно схвалили чергову партію санкцій, спрямованих проти проросійських-політиків та організацій у Молдові - заявив він сьогодні.

Раніше Юзвяк вже повідомляв:

Завтра європейські посли дадуть зелене світло на санкції проти 7 осіб та 3 організацій, звинувачених у дестабілізації Молдови. Окремо вони також схвалять санкції проти 7 осіб, відповідальних за ув'язнення Олексія Горінова. - інформував редактор RFE/RL.

Довідка

Горінова ув’язнили у липні 2022 року за нібито "фейки" про російсько-українську війну, а фактично – за заклики припинити російську військову агресію проти України.

Кремль намагається розвивати вплив на Молдову

Використовуючи тактику залякування, у рф періодично погрожують Молдові, втім Майя Санду перемогла на президентських виборах, і поки що країна продовжує свій європейський шлях.

28 вересня 2025 року відбудуться найважливіші парламентські вибори в історії Республіки Молдова. Результати цих виборів визначатимуть, чи вступить Молдова до ЄС у 2030 році, чи звернеться до росії. - пише DW.

І наразі кремль висуває нові погрози, зауважує автор статті у Deutsche Welle.

росія хоче, щоб молдавани голосували за проросійські партії зі страху .. Також Москва планує безпрецедентні атаки і Молдові, шляхом шахрайства та корупції створюючи електоральний результат, який би її влаштовував Кремль. - ідеться у матеріалі Deutsche Welle.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що ЄС схвалили санкції проти 7 осіб та 3 організацій, звинувачених у дестабілізації ситуації в Молдові. Офіційно санкції набудуть чинності наступного тижня.

У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу