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У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу

Київ • УНН

 • 583 перегляди

Проросійський політичний блок "Перемога" Ілана Шора оголосив про участь у парламентських виборах Молдови. Очолить список Євгенія Гуцул, голова Гагаузії, з метою "знести фашистський режим" та провести дострокові вибори.

У Молдові проросійський блок Ілана Шора готується до виборів, обіцяючи змінити владу

У Молдові проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив про свою участь на виборах до парламенту. Про це заявив сам Ілан Шор, передає УНН.

Деталі

Очолити партійний список має Євгенія Гуцул, голова Гагаузії. Це автономне-територіальне утворення на півдні Молдови.

Як заявив Шор, "ці вибори будуть найбруднішими", а влада Молдови спробує зняти блок з участі. Він також озвучив ціль блоку на виборах і назвав молдовську владу на чолі з Маєю Санду "фашистами".

Наша головна мета на цих виборах – знести фашистський режим і провести протягом наступного пів року дострокові вибори, які будуть демократичними

– заявив Шор.

Нагадаємо

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що доля прагнень країни приєднатися до Європейського Союзу перебуває в руках самих молдован. Вон зазначила: це особливо важливо напередодні парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Також УНН повідомляв, що Конституційний суд Молдови на запит уряду країни, ухвалив рішення визнати прокремлівську опозиційну партію "ШОР" поза законом. Водночас, за даними Інституту вивчення війни, російські агенти у Молдові намагаються скасувати перемогу Майї Санду на виборах і переглянути результати голосування.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Ілан Шор
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