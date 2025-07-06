У Молдові проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив про свою участь на виборах до парламенту. Про це заявив сам Ілан Шор, передає УНН.

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Очолити партійний список має Євгенія Гуцул, голова Гагаузії. Це автономне-територіальне утворення на півдні Молдови.

Як заявив Шор, "ці вибори будуть найбруднішими", а влада Молдови спробує зняти блок з участі. Він також озвучив ціль блоку на виборах і назвав молдовську владу на чолі з Маєю Санду "фашистами".

Наша головна мета на цих виборах – знести фашистський режим і провести протягом наступного пів року дострокові вибори, які будуть демократичними – заявив Шор.

Нагадаємо

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що доля прагнень країни приєднатися до Європейського Союзу перебуває в руках самих молдован. Вон зазначила: це особливо важливо напередодні парламентських виборів, які відбудуться у вересні.

Також УНН повідомляв, що Конституційний суд Молдови на запит уряду країни, ухвалив рішення визнати прокремлівську опозиційну партію "ШОР" поза законом. Водночас, за даними Інституту вивчення війни, російські агенти у Молдові намагаються скасувати перемогу Майї Санду на виборах і переглянути результати голосування.