В Молдове пророссийский блок Илана Шора готовится к выборам, обещая сменить власть

В Молдове пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" объявил о своем участии в выборах в парламент. Об этом заявил сам Илан Шор, передает УНН.

Детали

Возглавить партийный список должна Евгения Гуцул, глава Гагаузии. Это автономное территориальное образование на юге Молдовы.

Как заявил Шор, "эти выборы будут самыми грязными", а власти Молдовы попытаются снять блок с участия. Он также озвучил цель блока на выборах и назвал молдавские власти во главе с Майей Санду "фашистами".

Наша главная цель на этих выборах – снести фашистский режим и провести в течение следующих полугода досрочные выборы, которые будут демократическими – заявил Шор.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван. Она отметила: это особенно важно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Также УНН сообщал, что Конституционный суд Молдовы по запросу правительства страны принял решение признать прокремлевскую оппозиционную партию "ШОР" вне закона. В то же время, по данным Института изучения войны, российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Майи Санду на выборах и пересмотреть результаты голосования.