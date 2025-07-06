В Молдове пророссийский блок Илана Шора готовится к выборам, обещая сменить власть

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
12:18 • 14604 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 56619 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 75004 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 161548 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 292540 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 326802 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 135501 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 115277 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 126335 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 194824 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.6м/с
45%
748мм
Популярные новости
"Я не знаю": Трамп о том, сможет ли он прекратить войну против Украины6 июля, 09:04 • 1701 просмотра
В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине6 июля, 09:36 • 21635 просмотра
Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности12:52 • 26085 просмотра
Мобилизация женщин: в СНБО сделали заявление13:24 • 19321 просмотра
Сырский доложил Президенту о защите от дальнобойных ударов рф13:37 • 4201 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 113087 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 292522 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 326792 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 193888 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 209725 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 161548 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 59788 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 182056 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 209304 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 179325 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

В Молдове пророссийский блок Илана Шора готовится к выборам, обещая сменить власть

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Пророссийский политический блок «Победа» Илана Шора объявил об участии в парламентских выборах Молдовы. Возглавит список Евгения Гуцул, глава Гагаузии, с целью «снести фашистский режим» и провести досрочные выборы.

В Молдове пророссийский блок Илана Шора готовится к выборам, обещая сменить власть

В Молдове пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" объявил о своем участии в выборах в парламент. Об этом заявил сам Илан Шор, передает УНН.

Детали

Возглавить партийный список должна Евгения Гуцул, глава Гагаузии. Это автономное территориальное образование на юге Молдовы.

Как заявил Шор, "эти выборы будут самыми грязными", а власти Молдовы попытаются снять блок с участия. Он также озвучил цель блока на выборах и назвал молдавские власти во главе с Майей Санду "фашистами".

Наша главная цель на этих выборах – снести фашистский режим и провести в течение следующих полугода досрочные выборы, которые будут демократическими

– заявил Шор.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван. Она отметила: это особенно важно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

Также УНН сообщал, что Конституционный суд Молдовы по запросу правительства страны принял решение признать прокремлевскую оппозиционную партию "ШОР" вне закона. В то же время, по данным Института изучения войны, российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Майи Санду на выборах и пересмотреть результаты голосования.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Майя Санду
Илан Шор
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9