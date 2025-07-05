Майбутнє Молдови в ЄС залежить від вибору громадян на виборах восени - Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що доля прагнень країни приєднатися до Європейського Союзу перебуває в руках самих молдован, особливо напередодні парламентських виборів, які відбудуться у вересні. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Виступаючи після першого в історії саміту ЄС і Молдови в Кишиневі, Санду наголосила, що її Партія дії та солідарності (PAS) прагне зберегти більшість у парламенті, протистоячи проросійським силам, зокрема Соціалістичній партії.

Добробут і мир не виникають самі по собі - їх потрібно створювати. Європейський Союз уже приходить сюди. Єдиний ризик - якщо ми зупинимося - сказала Санду.

Президентка Молдови та її партія рішуче засуджують російське вторгнення в Україну та звинувачують москву у спробах дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росія заявляє, що багато молдован хочуть зберегти тісні зв’язки з москвою.

Опитування громадської думки свідчать, що жодна партія, ймовірно, не здобуде одноосібної більшості у парламенті, що може призвести до необхідності формування коаліцій із іншими проєвропейськими силами.

Під час саміту ЄС оголосив про виділення першого траншу в розмірі 270 мільйонів євро в рамках Плану економічного зростання для Молдови. У заході взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо

Єврокомісія підтримує Україну та Молдову у процесі реформ, заявляючи про стабільний прогрес обох країн. Україна виконала критерії для відкриття першого кластера, включаючи позитивну оцінку плану щодо меншин.

Саміт Молдова-ЄС засудив війну рф проти Україні та гібридні атаки