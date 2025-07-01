Роз'єднання України та Молдови у вступних перемовинах у компетенції країн ЄС, Єврокомісія підтримує обидві країни - речник

Питання можливого роз'єднання України і Молдови у перемовинах про вступ до ЄС перебуває у компетенції країн-членів блоку, водночас Єврокомісія підтримує як Молдову, так і Україну в їхньому процесі реформ, і вже оцінила, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластера, повідомив під час брифінгу у вівторок речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише УНН.

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"Що стосується роз'єднання Молдови та України, це дійсно рішення, яке мають ухвалювати держави-члени. З нашого боку дійсно ясно, що ми підтримуємо як Молдову, так і Україну в їхній програмі та процесі реформ, у який вони залучені", - сказав Мерсьє.

При цьому він відзначив "стабільний прогрес" обох країн на цьому шляху.

"Ми продовжуватимемо надавати якомога більше політичної, технічної та фінансової підтримки Україні та Молдові. Ми продовжимо цю роботу, ми намагатимемося дійсно поставити держави-члени у становище, що дозволяє їм зайняти позитивну позицію щодо Молдови та України щодо першого кластера, щодо "Основ", - наголосив речник Єврокомісії.

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Він наголосив, що позиція Єврокомісії "дуже чітка".

"Єврокомісія оцінила, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластера, тобто кластера "Основи". Ми також позитивно оцінили план вступу України щодо меншин, який відповідає потребам її сусідів", - сказав Мерсьє.

"Ми дуже сподіваємося, що зможемо відкрити перший кластер, і дуже скоро", - наголосив речник Єврокомісії.

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