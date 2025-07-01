Разъединение Украины и Молдовы во вступительных переговорах в компетенции стран ЕС, Еврокомиссия поддерживает обе страны - представитель

Вопрос о возможном разъединении Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС находится в компетенции стран-членов блока, в то же время Еврокомиссия поддерживает как Молдову, так и Украину в их процессе реформ и уже оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, сообщил в ходе брифинга во вторник спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет УНН.

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"Что касается разъединения Молдовы и Украины, это действительно решение, которое должны принимать государства-члены. С нашей стороны действительно ясно, что мы поддерживаем как Молдову, так и Украину в их программе и процессе реформ, в который они вовлечены", - сказал Мерсье.

При этом он отметил "стабильный прогресс" обеих стран на этом пути.

"Мы будем продолжать оказывать как можно больше политической, технической и финансовой поддержки Украине и Молдове. Мы продолжим эту работу, мы постараемся действительно поставить государства-члены в положение, позволяющее им занять позитивную позицию в отношении Молдовы и Украины относительно первого кластера, относительно "Основ", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии "очень четкая".

"Еврокомиссия оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, то есть кластера "Основы". Мы также положительно оценили план вступления Украины относительно меньшинств, который отвечает интересам ее соседей", - сказал Мерсье.

"Мы очень надеемся, что сможем открыть первый кластер, и очень скоро", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.

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