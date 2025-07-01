Разъединение Украины и Молдовы во вступительных переговорах в компетенции стран ЕС, Еврокомиссия поддерживает обе страны - представитель

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
13:57 • 3228 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
12:51 • 11373 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
11:25 • 44770 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
10:00 • 32819 просмотра
Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года
Эксклюзив
1 июля, 08:13 • 45870 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
1 июля, 06:15 • 119121 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
1 июля, 05:50 • 123452 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 58374 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 115399 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 176389 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+21°
6.3м/с
46%
748мм
Популярные новости
Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС1 июля, 05:50 • 68767 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 73466 просмотра
Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали1 июля, 08:02 • 33701 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 23621 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 3673 просмотра
публикации
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского14:20 • 4015 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
11:25 • 44770 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО1 июля, 06:15 • 119121 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году1 июля, 05:50 • 123452 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают30 июня, 14:37 • 126722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Метте Фредериксен
Петр Порошенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Польша
Азербайджан
Иран
Германия
Реклама
УНН Lite
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом11:17 • 24060 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 73898 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 123169 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 123986 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 112214 просмотра
Актуальное
Сухой Су-27
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Разъединение Украины и Молдовы во вступительных переговорах в компетенции стран ЕС, Еврокомиссия поддерживает обе страны - представитель

Киев • УНН

 • 187 просмотра

Еврокомиссия поддерживает Украину и Молдову в процессе реформ, заявляя о стабильном прогрессе обеих стран. Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, включая положительную оценку плана по меньшинствам.

Разъединение Украины и Молдовы во вступительных переговорах в компетенции стран ЕС, Еврокомиссия поддерживает обе страны - представитель

Вопрос о возможном разъединении Украины и Молдовы в переговорах о вступлении в ЕС находится в компетенции стран-членов блока, в то же время Еврокомиссия поддерживает как Молдову, так и Украину в их процессе реформ и уже оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, сообщил в ходе брифинга во вторник спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, пишет УНН.

Детали

"Что касается разъединения Молдовы и Украины, это действительно решение, которое должны принимать государства-члены. С нашей стороны действительно ясно, что мы поддерживаем как Молдову, так и Украину в их программе и процессе реформ, в который они вовлечены", - сказал Мерсье.

При этом он отметил "стабильный прогресс" обеих стран на этом пути.

"Мы будем продолжать оказывать как можно больше политической, технической и финансовой поддержки Украине и Молдове. Мы продолжим эту работу, мы постараемся действительно поставить государства-члены в положение, позволяющее им занять позитивную позицию в отношении Молдовы и Украины относительно первого кластера, относительно "Основ", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Президент Румынии заявил, что ЕС откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы 4 июля26.06.25, 18:08 • 2710 просмотров

Он подчеркнул, что позиция Еврокомиссии "очень четкая".

"Еврокомиссия оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, то есть кластера "Основы". Мы также положительно оценили план вступления Украины относительно меньшинств, который отвечает интересам ее соседей", - сказал Мерсье.

"Мы очень надеемся, что сможем открыть первый кластер, и очень скоро", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Европейская комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной - фон дер Ляйен27.06.2025, 02:28 • 3453 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9