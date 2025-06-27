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Европейская комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК поддерживает открытие первого кластера в переговорах с Украиной по членству.

Европейская комиссия выступает за открытие первого кластера переговоров с Украиной - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК выступает за открытие первого кластера в переговорах с Украиной о членстве. Об этом она сообщила в соцсети X, пишет УНН.

Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства - теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед

- написала фон дер Ляйен.

Напомним

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает открытия первого переговорного кластера после саммита ЕС. Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины, подтвердив готовность кластера к открытию.

26 июня Европейский Совет не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вето также препятствует началу переговоров об ассоциации с ЕС для Украины и Молдовы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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