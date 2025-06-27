Європейська комісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів з Україною - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК виступає за відкриття першого кластеру в переговорах з Україною про членство. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.

Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому Комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання - тепер маємо виконати і ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує відкриття першого переговорного кластера після саміту ЄС. Партнери високо оцінили темпи реформ України, підтвердивши готовність кластера до відкриття.

26 червня Європейська Рада не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України через вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це вето також перешкоджає початку переговорів про асоціацію з ЄС для України та Молдови.