Український уряд після саміту ЄС все ще очікує відкриття першого переговорного кластера

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала висновки засідання Європейської ради щодо України. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

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Стефанішина висловила сподівання на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України до ЄС.

Партнери високо оцінили темпи реформ, що здійснюються Україною в найскладніших умовах, та запросили її до подальших кроків у процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття - зазначила вона.

Нагадаємо

26 червня Європейська Рада не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України через вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це вето також перешкоджає початку переговорів про асоціацію з ЄС для України та Молдови.