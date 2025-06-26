Український уряд після саміту ЄС все ще очікує відкриття першого переговорного кластера
Київ • УНН
Українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує відкриття першого переговорного кластера після саміту ЄС. Партнери високо оцінили темпи реформ України, підтвердивши готовність кластера до відкриття.
Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала висновки засідання Європейської ради щодо України. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.
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Стефанішина висловила сподівання на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України до ЄС.
Партнери високо оцінили темпи реформ, що здійснюються Україною в найскладніших умовах, та запросили її до подальших кроків у процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття
Нагадаємо
26 червня Європейська Рада не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України через вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це вето також перешкоджає початку переговорів про асоціацію з ЄС для України та Молдови.