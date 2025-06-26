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Український уряд після саміту ЄС все ще очікує відкриття першого переговорного кластера

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікує відкриття першого переговорного кластера після саміту ЄС. Партнери високо оцінили темпи реформ України, підтвердивши готовність кластера до відкриття.

Український уряд після саміту ЄС все ще очікує відкриття першого переговорного кластера

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала висновки засідання Європейської ради щодо України. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Стефанішина  висловила сподівання на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера в межах процесу вступу України до ЄС.

Партнери високо оцінили темпи реформ, що здійснюються Україною в найскладніших умовах, та запросили її до подальших кроків у процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття

- зазначила вона.

Нагадаємо

26 червня Європейська Рада не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України через вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це вето також перешкоджає початку переговорів про асоціацію з ЄС для України та Молдови.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Стефанішина Ольга Віталіївна
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