Украинское правительство после саммита ЕС все еще ожидает открытия первого переговорного кластера
Киев • УНН
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает открытия первого переговорного кластера после саммита ЕС. Партнеры высоко оценили темпы реформ Украины, подтвердив готовность кластера к открытию.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала выводы заседания Европейского совета по Украине. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.
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Стефанишина выразила надежду на скорейшее открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС.
Партнеры высоко оценили темпы реформ, осуществляемые Украиной в сложнейших условиях, и пригласили ее к дальнейшим шагам в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию.
Напомним
26 июня Европейский Совет не смог единогласно принять заявление в поддержку Украины из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вето также препятствует началу переговоров об ассоциации с ЕС для Украины и Молдовы.