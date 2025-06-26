Украинское правительство после саммита ЕС все еще ожидает открытия первого переговорного кластера

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала выводы заседания Европейского совета по Украине. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.

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Стефанишина выразила надежду на скорейшее открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Партнеры высоко оценили темпы реформ, осуществляемые Украиной в сложнейших условиях, и пригласили ее к дальнейшим шагам в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию. - отметила она.

Напомним

26 июня Европейский Совет не смог единогласно принять заявление в поддержку Украины из-за вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это вето также препятствует началу переговоров об ассоциации с ЕС для Украины и Молдовы.