Будущее Молдовы в ЕС зависит от выбора граждан на осенних выборах - Санду
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что будущее страны в ЕС зависит от молдаван в преддверии сентябрьских парламентских выборов. ЕС выделил первый транш в 270 миллионов евро для Молдовы.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван, особенно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Выступая после первого в истории саммита ЕС и Молдовы в Кишиневе, Санду подчеркнула, что ее Партия действия и солидарности (PAS) стремится сохранить большинство в парламенте, противостоя пророссийским силам, в частности Социалистической партии.
Благополучие и мир не возникают сами по себе – их нужно создавать. Европейский Союз уже приходит сюда. Единственный риск – если мы остановимся
Президент Молдовы и ее партия решительно осуждают российское вторжение в Украину и обвиняют Москву в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В свою очередь, Россия заявляет, что многие молдаване хотят сохранить тесные связи с Москвой.
Опросы общественного мнения показывают, что ни одна партия, вероятно, не получит единоличного большинства в парламенте, что может привести к необходимости формирования коалиций с другими проевропейскими силами.
Во время саммита ЕС объявил о выделении первого транша в размере 270 миллионов евро в рамках Плана экономического роста для Молдовы. В мероприятии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.
Напомним
Еврокомиссия поддерживает Украину и Молдову в процессе реформ, заявляя о стабильном прогрессе обеих стран. Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, включая положительную оценку плана по меньшинствам.
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