Будущее Молдовы в ЕС зависит от выбора граждан на осенних выборах - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что судьба стремлений страны присоединиться к Европейскому Союзу находится в руках самих молдаван, особенно накануне парламентских выборов, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Выступая после первого в истории саммита ЕС и Молдовы в Кишиневе, Санду подчеркнула, что ее Партия действия и солидарности (PAS) стремится сохранить большинство в парламенте, противостоя пророссийским силам, в частности Социалистической партии.

Благополучие и мир не возникают сами по себе – их нужно создавать. Европейский Союз уже приходит сюда. Единственный риск – если мы остановимся - сказала Санду.

Президент Молдовы и ее партия решительно осуждают российское вторжение в Украину и обвиняют Москву в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. В свою очередь, Россия заявляет, что многие молдаване хотят сохранить тесные связи с Москвой.

Опросы общественного мнения показывают, что ни одна партия, вероятно, не получит единоличного большинства в парламенте, что может привести к необходимости формирования коалиций с другими проевропейскими силами.

Во время саммита ЕС объявил о выделении первого транша в размере 270 миллионов евро в рамках Плана экономического роста для Молдовы. В мероприятии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним

Еврокомиссия поддерживает Украину и Молдову в процессе реформ, заявляя о стабильном прогрессе обеих стран. Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, включая положительную оценку плана по меньшинствам.

Саммит Молдова-ЕС осудил войну РФ против Украины и гибридные атаки