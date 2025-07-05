Саммит Молдова-ЕС осудил войну РФ против Украины и гибридные атаки

Европейский Союз и Молдова на совместном саммите подписали декларацию, в которой осудили войну России против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Детали

В документе указано, что Европейский Союз и Молдова тесно сотрудничают на фоне угроз региональной безопасности, вызванных военной агрессией РФ против Украины.

Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении военной агрессии России против Украины. В этом контексте мы вместе противодействуем этим угрозам и подтверждаем непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, стабильности, устойчивости и экономического развития Молдовы - говорится в документе.

Евросоюз также подтверждает поддержку Молдове в противостоянии гибридным атакам со стороны России - кибератакам, использованию энергетики как оружия и попыткам вмешаться в избирательные процессы.

Мы решительно осуждаем постоянные и растущие гибридные угрозы со стороны России, направленные на подрыв демократических выборов в Молдове, а также использование масштабных избирательных коррупционных схем через местных посредников. Мы решительно осуждаем продолжение использования Россией энергии в качестве оружия, направленное на дестабилизацию политической ситуации в Молдове - сказано в декларации.

Кроме того, ЕС и Молдова в декларации подтвердили требование к России немедленно вывести все вооруженные формирования с территории временно оккупированного Приднестровья.

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