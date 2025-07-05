Саміт Молдова-ЄС засудив війну рф проти Україні та гібридні атаки

Європейський Союз та Молдова на спільному саміті підписали декларацію, в якій засудили війну росії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Європейської комісії.

Деталі

У документі зазначено, що Європейський Союз та Молдова тісно співпрацюють на тлі загроз регіональній безпеці, які викликані військовою агресією рф проти України.

Ми знову заявляємо про наше рішуче засудження військової агресії Росії проти України. У цьому контексті ми разом протидіємо цим загрозам та підтверджуємо непохитну підтримку ЄС суверенітету, стабільності, стійкості та економічного розвитку Молдови - йдеться у документі.

Євросоюз також підтверджує підтримку Молдові у протистоянні гібридним атакам з боку росії - кібератакам, використанню енергетики, як зброї, та спробам втрутитися у виборчі процеси.

Ми рішуче засуджуємо постійні та зростаючі гібридні загрози з боку Росії, спрямовані на підрив демократичних виборів у Молдові, а також використання масштабної виборчих корупційних схем через місцевих посередників. Ми рішуче засуджуємо продовження використання Росією енергії в якості зброї, спрямоване на дестабілізацію політичної ситуації в Молдові - сказано у декларації.

Крім того, ЄС та Молдова в декларації підтвердили вимогу до росії негайно вивести усі збройні формування з території тимчасово окупованого Придністров'я.

Зеленський провів спільну зустріч із прем’єркою Данії, президентом Євроради та президенткою Єврокомісії: найважливіше