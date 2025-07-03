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Зеленский провел совместную встречу с премьер-министром Дании, председателем Евросовета и председателем Еврокомиссии: самое важное

Киев • УНН

 • 269 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами ЕС и Дании, обсудив вступление Украины в ЕС, усиление санкций против россии и военную помощь. Стороны подчеркнули важность давления на рф и использования замороженных российских активов.

Зеленский провел совместную встречу с премьер-министром Дании, председателем Евросовета и председателем Еврокомиссии: самое важное

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по случаю начала датского председательства в Совете ЕС, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Я желаю Дании сильного и очень успешного председательства в Совете ЕС. Нашей первой целью является применение максимального давления на Россию, чтобы остановить эту войну. Это давление означает наращивание нашей защиты и сохранение жестких санкций против России. Мы активно работаем над обоими этими вопросами. Хочу поблагодарить Данию и подавляющее большинство стран ЕС и европейских институтов", – сказал Глава государства.

Во время встречи особое внимание уделили ожиданиям от датского председательства, прежде всего открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, усилению санкций против России и продолжению военной помощи нашему государству. Речь шла об оборонном финансировании и совместном производстве оружия.

"В течение следующих шести месяцев в рамках председательства Дании мы будем делать все, что в наших силах, ради более сильной и решительной Европы. Европы, которая не отступает перед многочисленными опасностями, угрожающими нам. Европы, которая перевооружилась и готова защищать себя. Европы, которая готова к любым событиям", – подчеркнула Премьер-министр Дании.

Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится быть полноценным партнером в европейских программах, в частности в таких, как SAFE, и призвал максимально использовать замороженные российские активы для инвестиций в украинский ОПК. Президент подчеркнул, что важно наращивать координацию усилий между Евросоюзом и США для поиска совместных решений.

"Со своей стороны мы продолжим оказывать Украине всестороннюю поддержку. С начала этого года государства-члены обязались выделить дополнительные 24 млрд на военную поддержку. А сейчас Европейская комиссия предложила всем государствам-членам больше бюджетного пространства для усиления их поддержки. И эта поддержка учитывается в рамках новых целей НАТО", – отметил Антониу Кошта.

Президент Европейского совета также отметил выводы Еврокомиссии относительно реформ, которые провела Украина в условиях войны.

"Мы достигли условий для продвижения вперед в текущем переговорном процессе по вступлению в ЕС", – добавил он.

Урсула фон дер Ляйен акцентировала, что ЕС будет увеличивать санкционное давление на Россию. На прошлой неделе все санкции продлили еще на полгода. Кроме того, 18-й санкционный пакет, по словам Президента Еврокомиссии, ударит в сердце российской военной экономики.

"Мы все знаем, что путин не хочет мира, поэтому мы должны давить на него, чтобы он сел за стол переговоров", – сказала Президент Европейской комиссии.

Она также отметила, что ЕС уже инвестировал более 2 млрд евро, чтобы усилить украинскую оборону сейчас именно за счет замороженных российских активов.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Украина и Евросоюз согласовали соглашение по торговле сельскохозяйственной продукцией.

Зеленский обсудил с Королем Дании патронат над пострадавшими регионами Украины и поддержку ветеранов03.07.25, 20:00 • 660 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Метте Фредериксен
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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