Україні буде передано 1,5 млн снарядів та 2 млрд євро – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україні буде передано два мільйони снарядів, а також 1,5 мільярди євро. Вона наголосила під час брифінгу в Копенгагені, що для цього будуть виокристані російські гроші, повідомляє УНН.

До кінця року ми поставимо два мільйони снарядів. Також ми інвестували 1,5 мільярдів євро у підсилення оборони України - повідомила фон дер Ляєн.

Вона додала, що в даному випадку дуже важливо, що для цієї допомоги використовуються російську гроші.

Дуже важливим є походження цих грошей. Ми використо вуємо російські гроші. Фактично росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати України - зазначила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також нагадала на вадливості програми Save Safe, що дає можливість європейським країнам інвестувати в оборону України.

Україні потрібно більше. Для цього є програма Save Safe для спільних закупівель. Ці гроші можуть використовуватися країнами, щоб інвестувати їх в оборону України та забезпечувати швидшу і ефективнішу поставку засобів - сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі в Копенгагені заявили про необхідність стратегічного переосмислення оборонної політики ЄС. Вони наголосили, що підтримка України зброєю - це не благодійність, а інвестиція у безпеку самого Євросоюзу.