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Украине будет передано 1,5 млн снарядов и 2 млрд евро – фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Украине двух миллионов снарядов и 1,5 миллиарда евро. Помощь финансируется за счет российских средств, что подчеркивает важность программы Save Safe для инвестиций в оборону Украины.

Украине будет передано 1,5 млн снарядов и 2 млрд евро – фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине будет передано два миллиона снарядов, а также 1,5 миллиарда евро. Она подчеркнула во время брифинга в Копенгагене, что для этого будут использованы российские деньги, сообщает УНН.

До конца года мы поставим два миллиона снарядов. Также мы инвестировали 1,5 миллиарда евро в усиление обороны Украины 

- сообщила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в данном случае очень важно, что для этой помощи используются российские деньги.

Очень важным является происхождение этих денег. Мы используем российские деньги. Фактически россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина 

- отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также напомнила о важности программы Save Safe, которая дает возможность европейским странам инвестировать в оборону Украины.

Украине нужно больше. Для этого есть программа Save Safe для совместных закупок. Эти деньги могут использоваться странами, чтобы инвестировать их в оборону Украины и обеспечивать более быструю и эффективную поставку средств 

- сказала фон дер Ляйен.

Дополнение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Копенгагене заявили о необходимости стратегического переосмысления оборонной политики ЕС. Они подчеркнули, что поддержка Украины оружием - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность самого Евросоюза.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Европейская комиссия
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Урсула фон дер Ляйен
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