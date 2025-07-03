Украине будет передано 1,5 млн снарядов и 2 млрд евро – фон дер Ляйен
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Украине двух миллионов снарядов и 1,5 миллиарда евро. Помощь финансируется за счет российских средств, что подчеркивает важность программы Save Safe для инвестиций в оборону Украины.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине будет передано два миллиона снарядов, а также 1,5 миллиарда евро. Она подчеркнула во время брифинга в Копенгагене, что для этого будут использованы российские деньги, сообщает УНН.
До конца года мы поставим два миллиона снарядов. Также мы инвестировали 1,5 миллиарда евро в усиление обороны Украины
Она добавила, что в данном случае очень важно, что для этой помощи используются российские деньги.
Очень важным является происхождение этих денег. Мы используем российские деньги. Фактически россия оплачивает то оружие, которое будет использовать Украина
Фон дер Ляйен также напомнила о важности программы Save Safe, которая дает возможность европейским странам инвестировать в оборону Украины.
Украине нужно больше. Для этого есть программа Save Safe для совместных закупок. Эти деньги могут использоваться странами, чтобы инвестировать их в оборону Украины и обеспечивать более быструю и эффективную поставку средств
Дополнение
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Копенгагене заявили о необходимости стратегического переосмысления оборонной политики ЕС. Они подчеркнули, что поддержка Украины оружием - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность самого Евросоюза.