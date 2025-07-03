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Прем'єрка Данії: постачання зброї Україні - інвестиція в безпеку всієї Європи

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявили про необхідність стратегічного переосмислення оборонної політики ЄС. Вони наголосили, що підтримка України зброєю є інвестицією у безпеку Євросоюзу, а ЗСУ стримують загрозу для Європи.

Прем'єрка Данії: постачання зброї Україні - інвестиція в безпеку всієї Європи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі в Копенгагені заявили про необхідність стратегічного переосмислення оборонної політики ЄС. Вони наголосили, що підтримка України зброєю - це не благодійність, а інвестиція у безпеку самого Євросоюзу. За їхніми словами, саме ЗСУ нині стримують загрозу для Європи, а українська спроможність до виробництва під час війни стала прикладом для всього континенту, пише УНН.

Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні 

– заявила фон дер Ляєн.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що постачання зброї до України є частиною захисту Європи та зокрема Данії.

Я думаю, що ми повинні змінити свій спосіб мислення. Тож замість того, щоб думати про вас, коли ми постачаємо зброю Україні, замість того, щоб думати про це як про пожертви, ми повинні думати про це як про частину переозброєння

- підкреслила вона.

Фредеріксен наголосила, що Європа має бути здатна захистити себе самостійно, "не через події у США", а в цілому. І зробити за її словами це можна лише тоді, коли існує оборонна галузь, спроможна забезпечити всім необхідним. Як підкреслила прем'єр-міністерка, "Україна сьогодні є яскравим прикладом цього", тому що попри війну вона має власні виробничі потужності.

Я хотіла б сказати, що для мене надзвичайно вражає, що країна, яка перебуває у стані війни, здатна не лише виробляти краще, швидше та дешевше, ніж решта з нас, наприклад, безпілотники, але й на шляху до членства в Європейському Союзі вони здатні проводити реформи та робити конкретні кроки вперед, навіть перебуваючи у стані війни 

- зауважила Фредеріксен.

Україна має бути поставлена ​​в найкраще з можливих становище у війні проти рф - Фредеріксен03.07.25, 16:47 • 774 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Метте Фредеріксен
Європейська комісія
Збройні сили України
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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