Премьер Дании: поставки оружия Украине - инвестиция в безопасность всей Европы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время встречи в Копенгагене заявили о необходимости стратегического переосмысления оборонной политики ЕС. Они подчеркнули, что поддержка Украины оружием - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность самого Евросоюза. По их словам, именно ВСУ сейчас сдерживают угрозу для Европы, а украинская способность к производству во время войны стала примером для всего континента, пишет УНН.

Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей – не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне – заявила фон дер Ляйен.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поставки оружия в Украину являются частью защиты Европы и в частности Дании.

Я думаю, что мы должны изменить свой образ мышления. Так что вместо того, чтобы думать о вас, когда мы поставляем оружие Украине, вместо того, чтобы думать об этом как о пожертвованиях, мы должны думать об этом как о части перевооружения - подчеркнула она.

Фредериксен подчеркнула, что Европа должна быть способна защитить себя самостоятельно, "не из-за событий в США", а в целом. И сделать, по ее словам, это можно только тогда, когда существует оборонная отрасль, способная обеспечить всем необходимым. Как подчеркнула премьер-министр, "Украина сегодня является ярким примером этого", потому что несмотря на войну она имеет собственные производственные мощности.

Я хотела бы сказать, что для меня чрезвычайно поразительно, что страна, находящаяся в состоянии войны, способна не только производить лучше, быстрее и дешевле, чем остальные из нас, например, беспилотники, но и на пути к членству в Европейском Союзе они способны проводить реформы и делать конкретные шаги вперед, даже находясь в состоянии войны - отметила Фредериксен.

Украина должна быть поставлена в наилучшее из возможных положение в войне против РФ - Фредериксен