Украина должна быть поставлена в наилучшее из возможных положение в войне против РФ - Фредериксен
Киев • УНН
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости максимальной поддержки Украины и прекращения импорта российского газа. Она подчеркнула важность ослабления экономики России и контроля над ее теневым флотом.
Украина должна получить максимальную поддержку для обороны и должна быть поставлена в наилучшее из возможных положений в войне против России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по случаю начала председательства ее страны в Евросоюзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Danmarks Radio.
Детали
По ее словам, ЕС должен прекратить спонсировать страну-агрессора.
Это нужно сделать, прекратив импорт российского газа и введя больше санкций против России. Их экономику нужно ослабить. И тогда мы будем иметь под контролем российский теневой флот
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Североатлантического Альянса в Гааге обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен развитие совместного производства оружия и усиление возможностей украинской армии.
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