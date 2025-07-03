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Украина должна быть поставлена в наилучшее из возможных положение в войне против РФ - Фредериксен

Киев • УНН

 • 681 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости максимальной поддержки Украины и прекращения импорта российского газа. Она подчеркнула важность ослабления экономики России и контроля над ее теневым флотом.

Украина должна быть поставлена в наилучшее из возможных положение в войне против РФ - Фредериксен

Украина должна получить максимальную поддержку для обороны и должна быть поставлена в наилучшее из возможных положений в войне против России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по случаю начала председательства ее страны в Евросоюзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Danmarks Radio.

Детали

По ее словам, ЕС должен прекратить спонсировать страну-агрессора.

Это нужно сделать, прекратив импорт российского газа и введя больше санкций против России. Их экономику нужно ослабить. И тогда мы будем иметь под контролем российский теневой флот

- сказала премьер-министр.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Североатлантического Альянса в Гааге обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен развитие совместного производства оружия и усиление возможностей украинской армии.

Открытие переговорных кластеров с ЕС и усиление обороноспособности: Зеленский назвал топ-темы визита в Данию03.07.25, 16:01 • 491 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
НАТО
Гаага
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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