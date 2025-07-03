Украина должна быть поставлена в наилучшее из возможных положение в войне против РФ - Фредериксен

Украина должна получить максимальную поддержку для обороны и должна быть поставлена в наилучшее из возможных положений в войне против России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен по случаю начала председательства ее страны в Евросоюзе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Danmarks Radio.

Детали

По ее словам, ЕС должен прекратить спонсировать страну-агрессора.

Это нужно сделать, прекратив импорт российского газа и введя больше санкций против России. Их экономику нужно ослабить. И тогда мы будем иметь под контролем российский теневой флот - сказала премьер-министр.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Североатлантического Альянса в Гааге обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен развитие совместного производства оружия и усиление возможностей украинской армии.

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