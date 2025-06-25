Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Фредеріксен спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Північноатлантичного Альянсу в Гаазі обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен розвиток співвиробництва зброї та низку інших важливих питань. Данія стала першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво, повідомив Зеленський, пише УНН.

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"Хороша зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді ЄС, подальшу підтримку наших воїнів. Є важливі рішення – Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом", - повідомив Зеленський.

Глава держави також висловив подяку Данії за її оборонну допомогу та політичну підтримку нашій державі.

"Вдячний Данії за вагому оборонну та політичну допомогу. Дякую, Метте, за те, що завжди можемо розраховувати на тебе й дружній народ Данії", - підсумував Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із Президентом України сьогодні на полях саміту НАТО в Гаазі. Трамп заявив, що вони обговорять "труднощі" України, додавши, що багато розмовляв з російським диктатором путіним.