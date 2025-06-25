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Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксен совместное производство оружия

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Президент Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен обсудили совместное производство оружия на саммите НАТО. Дания первой будет сотрудничать с Украиной в оборонной сфере.

Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксен совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Североатлантического Альянса в Гааге обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен развитие совместного производства оружия и ряд других важных вопросов. Дания стала первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство, сообщил Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Предметно обсудили развитие совместного производства оружия, председательство Дании в Совете ЕС, дальнейшую поддержку наших воинов. Есть важные решения – Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство. Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами. Усиливаем Европу вместе", - сообщил Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность Дании за ее оборонную помощь и политическую поддержку нашему государству.

"Благодарен Дании за весомую оборонную и политическую помощь. Спасибо, Метте, за то, что всегда можем рассчитывать на тебя и дружественный народ Дании", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с Президентом Украины сегодня на полях саммита НАТО в Гааге. Трамп заявил, что они обсудят "трудности" Украины, добавив, что много разговаривал с российским диктатором путиным.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Метте Фредериксен
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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