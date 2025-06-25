"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні на полях саміту НАТО в Гаазі, де перебувають обидва лідери, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", - відповів Трамп на запитання про його зустріч із Зеленським.

Трамп також додав: "Я багато розмовляв з путіним, і він насправді був дуже люб'язним".

Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті НАТО в Гаазі в середу - ЗМІ