"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтвердив зустріч із Президентом України сьогодні на полях саміту НАТО в Гаазі. Трамп заявив, що вони обговорять "труднощі" України, додавши, що багато розмовляв з Путіним.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським сьогодні на полях саміту НАТО в Гаазі, де перебувають обидва лідери, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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"Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну", - відповів Трамп на запитання про його зустріч із Зеленським.
Трамп також додав: "Я багато розмовляв з путіним, і він насправді був дуже люб'язним".
Зеленський і Трамп зустрінуться на саміті НАТО в Гаазі в середу - ЗМІ25.06.25, 11:17 • 3322 перегляди