"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня на полях саммита НАТО в Гааге, где находятся оба лидера, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Мы обсудим очевидное. Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я имею в виду, я собираюсь встретиться с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", - ответил Трамп на вопрос о его встрече с Зеленским.

Трамп также добавил: "Я много разговаривал с путиным, и он на самом деле был очень любезным".

Зеленский и Трамп встретятся на саммите НАТО в Гааге в среду - СМИ