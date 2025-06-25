Зеленский и Трамп встретятся на саммите НАТО в Гааге в среду - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в среду, подтвердили в офисе украинского президента в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в среду на полях саммита НАТО в Гааге", подтвердил агентству AFP источник в офисе украинского президента.

Ожидается, что оба лидера сделают короткие заявления перед встречей, запланированной примерно на 14:30 по местному времени, сообщил источник.

Дополнение

Американский президент сказал в самолете, направлявшемся в Нидерланды, что "вероятно" встретится со своим украинским коллегой.

Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на саммите НАТО

Ранее Politico указывало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО.