Зеленский и Трамп встретятся на саммите НАТО в Гааге в среду - СМИ
Киев • УНН
Встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, запланирована на среду около 14:30 по местному времени. Она состоится на полях саммита НАТО в Гааге, где лидеры сделают короткие заявления.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в среду, подтвердили в офисе украинского президента в комментариях СМИ, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
"Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа состоится в среду на полях саммита НАТО в Гааге", подтвердил агентству AFP источник в офисе украинского президента.
Ожидается, что оба лидера сделают короткие заявления перед встречей, запланированной примерно на 14:30 по местному времени, сообщил источник.
Дополнение
Американский президент сказал в самолете, направлявшемся в Нидерланды, что "вероятно" встретится со своим украинским коллегой.
Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на саммите НАТО24.06.25, 17:06 • 4138 просмотров
Ранее Politico указывало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО.