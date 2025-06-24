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У Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським - Politico

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться в середу під час саміту НАТО. Зустріч відбудеться на тлі зниження уваги до російсько-української війни через близькосхідний конфлікт.

У Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським - Politico

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що зустріч відбувається на тлі того, як увага до війни росії проти України відійшла на другий план через ізраїльсько-іранський конфлікт.

Напередодні саміту було незрозуміло, чи буде Зеленський присутній, через побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії особистого спілкування з Трампом. Раніше цього місяця Зеленський вилетів до Канади на зустріч світових лідерів G7 у надії на зустріч з президентом США, але Трамп покинув саміт раніше

- нагадує ЗМІ.

Автори також вказують, що у вівторок вранці на борту Air Force One, прямуючи до Гааги Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським, хоча на той час він цього не підтвердив.

"Востаннє вони зустрічалися віч-на-віч у квітні в базиліці Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після їхньої палкої лютневої розмови в Овальному кабінеті", - додає видання.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що українська делегація займається підготовкою зустрічі Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом у Гаазі. За його словами, переговори з американською стороною вже тривають.

Світові лідери прибули на вечерю до короля Нідерландів: Зеленський і Трамп сидять за різними столами24.06.25, 22:57 • 934 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Білий дім
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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