У Білому домі підтвердили підготовку до зустрічі Трампа із Зеленським - Politico
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрінуться в середу під час саміту НАТО. Зустріч відбудеться на тлі зниження уваги до російсько-української війни через близькосхідний конфлікт.
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО. Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваного чиновника Білого дому, інформує УНН.
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Видання зазначає, що зустріч відбувається на тлі того, як увага до війни росії проти України відійшла на другий план через ізраїльсько-іранський конфлікт.
Напередодні саміту було незрозуміло, чи буде Зеленський присутній, через побоювання, що візит не буде вартий його часу без гарантії особистого спілкування з Трампом. Раніше цього місяця Зеленський вилетів до Канади на зустріч світових лідерів G7 у надії на зустріч з президентом США, але Трамп покинув саміт раніше
Автори також вказують, що у вівторок вранці на борту Air Force One, прямуючи до Гааги Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Зеленським, хоча на той час він цього не підтвердив.
"Востаннє вони зустрічалися віч-на-віч у квітні в базиліці Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після їхньої палкої лютневої розмови в Овальному кабінеті", - додає видання.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що українська делегація займається підготовкою зустрічі Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом у Гаазі. За його словами, переговори з американською стороною вже тривають.
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