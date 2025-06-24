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Зеленський готується до зустрічі з Трампом - Єрмак

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Українська делегація на саміті НАТО в Гаазі анонсувала підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що переговори з американською стороною вже тривають.

Зеленський готується до зустрічі з Трампом - Єрмак

У перший день саміту НАТО в Гаазі українська делегація анонсувала підготовку зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. За словами представників України, переговори з американською стороною вже тривають. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Розповів... також про підготовку до зустрічі Президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом Готуємо все разом з американськими колегами

- ідеться у дописі.

Єрмак додав, що американські представники дали зрозуміти, що підтримка України у США зберігається.

Сьогодні була зустріч з великою групою сенаторів американських, які також говорили, що зберігається велика підтримка (України - ред.) двох партій. І ми це відчули, коли були останнього разу в США... Вчора пізно вночі я говорив з держсекретарем Марком Рубіо, говорили також про підготовку цієї зустрічі

- розповів Єрмак у поширеному з цитованим дописом відео.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак раніше наголосив на позитивних сигналах першого дня саміту НАТО, зокрема підтримці України та усвідомленні російської загрози. Він також підкреслив необхідність подальших поставок систем ППО, зброї та посилення санкцій проти рф.

Трамп планує зустрітися із Зеленським на саміті НАТО: Білий дім підтвердив24.06.25, 16:05 • 2174 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Europe
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Tesla
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