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Зеленский готовится к встрече с Трампом - Ермак

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Украинская делегация на саммите НАТО в Гааге анонсировала подготовку встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что переговоры с американской стороной уже продолжаются.

Зеленский готовится к встрече с Трампом - Ермак

В первый день саммита НАТО в Гааге украинская делегация анонсировала подготовку встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. По словам представителей Украины, переговоры с американской стороной уже продолжаются. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Рассказал... также о подготовке к встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом Готовим все вместе с американскими коллегами

- говорится в сообщении.

Ермак добавил, что американские представители дали понять, что поддержка Украины в США сохраняется.

Сегодня была встреча с большой группой американских сенаторов, которые также говорили, что сохраняется большая поддержка (Украины - ред.) двух партий. И мы это почувствовали, когда были в последний раз в США... Вчера поздно ночью я говорил с госсекретарем Марком Рубио, говорили также о подготовке этой встречи

- рассказал Ермак в распространенном с цитированным сообщением видео.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ранее подчеркнул позитивные сигналы первого дня саммита НАТО, в частности поддержке Украины и осознании российской угрозы. Он также подчеркнул необходимость дальнейших поставок систем ПВО, оружия и усиления санкций против рф.

Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО: Белый дом подтвердил24.06.25, 16:05 • 2114 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
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