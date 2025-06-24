Зеленский готовится к встрече с Трампом - Ермак

В первый день саммита НАТО в Гааге украинская делегация анонсировала подготовку встречи Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. По словам представителей Украины, переговоры с американской стороной уже продолжаются. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Рассказал... также о подготовке к встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом Готовим все вместе с американскими коллегами - говорится в сообщении.

Ермак добавил, что американские представители дали понять, что поддержка Украины в США сохраняется.

Сегодня была встреча с большой группой американских сенаторов, которые также говорили, что сохраняется большая поддержка (Украины - ред.) двух партий. И мы это почувствовали, когда были в последний раз в США... Вчера поздно ночью я говорил с госсекретарем Марком Рубио, говорили также о подготовке этой встречи - рассказал Ермак в распространенном с цитированным сообщением видео.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ранее подчеркнул позитивные сигналы первого дня саммита НАТО, в частности поддержке Украины и осознании российской угрозы. Он также подчеркнул необходимость дальнейших поставок систем ПВО, оружия и усиления санкций против рф.

Трамп планирует встретиться с Зеленским на саммите НАТО: Белый дом подтвердил