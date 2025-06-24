Багато позитивних сигналів: глава ОП про перший день саміту НАТО
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на позитивних сигналах першого дня саміту НАТО, зокрема підтримці України та усвідомленні російської загрози. Він також підкреслив необхідність подальших поставок систем ППО, зброї та посилення санкцій проти рф.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час першого дня саміту НАТО багато позитивних сигналів - підтримка України, розуміння російської загрози, передає УНН.
Гаага. Перший день саміту НАТО. Сьогодні багато позитивних сигналів - підтримка України, нашої оборонки, розуміння російської загрози. Нам потрібно більше ППО, зброї та санкцій проти рф. Приїхали з конкретними пропозиціями
Він також зауважив, що США дуже швидко вирішили питання знищення іранської ядерної програми.
Це зміцнює безпеку в світі. Важливо також вирішити питання російської агресії в Європі
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