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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Багато позитивних сигналів: глава ОП про перший день саміту НАТО

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на позитивних сигналах першого дня саміту НАТО, зокрема підтримці України та усвідомленні російської загрози. Він також підкреслив необхідність подальших поставок систем ППО, зброї та посилення санкцій проти рф.

Багато позитивних сигналів: глава ОП про перший день саміту НАТО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час першого дня саміту НАТО багато позитивних сигналів - підтримка України, розуміння російської загрози, передає УНН.

Гаага. Перший день саміту НАТО. Сьогодні багато позитивних сигналів - підтримка України, нашої оборонки, розуміння російської загрози. Нам потрібно більше ППО, зброї та санкцій проти рф. Приїхали з конкретними пропозиціями 

- повідомив Єрмак.

Він також зауважив, що США дуже швидко вирішили питання знищення іранської ядерної програми.

Це зміцнює безпеку в світі. Важливо також вирішити питання російської агресії в Європі 

- резюмував глава ОП.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
НАТО
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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