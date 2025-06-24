Багато позитивних сигналів: глава ОП про перший день саміту НАТО

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що під час першого дня саміту НАТО багато позитивних сигналів - підтримка України, розуміння російської загрози, передає УНН.

Гаага. Перший день саміту НАТО. Сьогодні багато позитивних сигналів - підтримка України, нашої оборонки, розуміння російської загрози. Нам потрібно більше ППО, зброї та санкцій проти рф. Приїхали з конкретними пропозиціями - повідомив Єрмак.

Він також зауважив, що США дуже швидко вирішили питання знищення іранської ядерної програми.

Це зміцнює безпеку в світі. Важливо також вирішити питання російської агресії в Європі - резюмував глава ОП.

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