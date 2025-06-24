Много позитивных сигналов: глава ОП о первом дне саммита НАТО
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил позитивные сигналы первого дня саммита НАТО, в частности поддержку Украины и осознание российской угрозы. Он также подчеркнул необходимость дальнейших поставок систем ПВО, оружия и усиления санкций против рф.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во время первого дня саммита НАТО много позитивных сигналов - поддержка Украины, понимание российской угрозы, передает УНН.
Гаага. Первый день саммита НАТО. Сегодня много позитивных сигналов - поддержка Украины, нашей оборонки, понимание российской угрозы. Нам нужно больше ПВО, оружия и санкций против рф. Приехали с конкретными предложениями
Он также отметил, что США очень быстро решили вопрос уничтожения иранской ядерной программы.
Это укрепляет безопасность в мире. Важно также решить вопрос российской агрессии в Европе
Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО24.06.25, 21:14 • 1506 просмотров
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