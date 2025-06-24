Много позитивных сигналов: глава ОП о первом дне саммита НАТО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во время первого дня саммита НАТО много позитивных сигналов - поддержка Украины, понимание российской угрозы, передает УНН.

Гаага. Первый день саммита НАТО. Сегодня много позитивных сигналов - поддержка Украины, нашей оборонки, понимание российской угрозы. Нам нужно больше ПВО, оружия и санкций против рф. Приехали с конкретными предложениями - сообщил Ермак.

Он также отметил, что США очень быстро решили вопрос уничтожения иранской ядерной программы.

Это укрепляет безопасность в мире. Важно также решить вопрос российской агрессии в Европе - резюмировал глава ОП.

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