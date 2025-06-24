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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Много позитивных сигналов: глава ОП о первом дне саммита НАТО

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил позитивные сигналы первого дня саммита НАТО, в частности поддержку Украины и осознание российской угрозы. Он также подчеркнул необходимость дальнейших поставок систем ПВО, оружия и усиления санкций против рф.

Много позитивных сигналов: глава ОП о первом дне саммита НАТО

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что во время первого дня саммита НАТО много позитивных сигналов - поддержка Украины, понимание российской угрозы, передает УНН.

Гаага. Первый день саммита НАТО. Сегодня много позитивных сигналов - поддержка Украины, нашей оборонки, понимание российской угрозы. Нам нужно больше ПВО, оружия и санкций против рф. Приехали с конкретными предложениями

- сообщил Ермак.

Он также отметил, что США очень быстро решили вопрос уничтожения иранской ядерной программы.

Это укрепляет безопасность в мире. Важно также решить вопрос российской агрессии в Европе

- резюмировал глава ОП.

Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО24.06.25, 21:14 • 1506 просмотров

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
НАТО
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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