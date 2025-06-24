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Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент США Дональд Трамп прибыл в Амстердам для участия в саммите НАТО. Он проведет встречи и ужин с лидерами стран-членов.

Трамп прибыл в Нидерланды на саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Амстердам, направляясь на саммит НАТО, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Самолет Air Force One приземлился сразу после 19:00 по местному времени.

У Трампа запланировано лишь несколько встреч на остаток вечера, в частности визит вежливости в Гаагу с королем Нидерландов Виллемом-Александром и его женой.

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Трамп также должен посетить ужин для лидеров 32 стран-членов НАТО.

Он заночует в Хейс-тен-Бош, королевской резиденции, расположенной в лесу на окраине Гааги.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Самолет президента США
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Амстердам
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