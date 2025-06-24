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Нью-Йорк Таймс

Трамп о саммите НАТО: "надеюсь, будет много достигнуто"

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на значительные достижения от саммита НАТО в Гааге, ожидая важных договоренностей. И подчеркнул, что в худшем случае, проведет время спокойнее, чем то, что "пережил с Ираном и Израилем".

Трамп о саммите НАТО: "надеюсь, будет много достигнуто"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от саммита НАТО в Гааге "много достижений". Он выразил надежду, что во время встречи с европейскими лидерами удастся достичь важных договоренностей. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Отправляясь в НАТО, где, в худшем случае, будет гораздо более спокойный период, чем тот, что я только что пережил с Израилем и Ираном

- написал Трамп.

Детали

Он также отметил, что с нетерпением ждет встречи с "европейскими друзьями и другими участниками" мероприятия. В итоге президент США подчеркнул, что рассчитывает, что саммит принесет весомые результаты.

Я с нетерпением жду встречи со всеми моими очень хорошими европейскими друзьями и другими. Надеюсь, много будет достигнуто!

- добавил американский лидер.

Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге24.06.25, 08:31 • 67520 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом он сказал уже на борту Air Force One.

Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп, несмотря на предыдущие сообщения, планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге.

Трамп просит союзников по НАТО тратить больше на оборону, но молчит, что причиной является россия – NYT24.06.25, 17:32 • 1636 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иран
Tesla
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