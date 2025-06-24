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Трамп про саміт НАТО: "сподіваюся, буде багато досягнуто"

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на значні досягнення від саміту НАТО в Гаазі, очікуючи важливих домовленостей. І наголосив, що в гіршому випадку, проведе час спокійніше, аніж той, що "пережив з Іраном та Ізраїлем".

Трамп про саміт НАТО: "сподіваюся, буде багато досягнуто"

Президент США Дональд Трамп розраховує отримати від саміту НАТО у Гаазі "багато досягнень". Він висловив надію, що під час зустрічі з європейськими лідерами вдасться досягти важливих домовленостей. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Вирушаючи до НАТО, де, в гіршому випадку, буде набагато спокійніший період, ніж той, що я щойно пережив з Ізраїлем та Іраном

- написав Трамп.

Деталі

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає зустрічі з "європейськими друзями та іншими учасниками" заходу. У підсумку президент США наголосив, що розраховує, що саміт принесе вагомі результати.

Я з нетерпінням чекаю на зустріч з усіма моїми дуже хорошими європейськими друзями та іншими. Сподіваюся, багато буде досягнуто!

- додав американський лідер.

Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі24.06.25, 08:31 • 67825 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Про це він сказав вже на борту Air Force One.

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп попри попередні повідомлення планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Гаазі.  

Трамп просить союзників по НАТО витрачати більше на оборону, але мовчить, що причиною є росія - NYT24.06.25, 17:32 • 1964 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Білий дім
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Іран
Tesla
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