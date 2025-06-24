Трамп прибув до Нідерландів на саміт НАТО
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прибув до Амстердама для участі в саміті НАТО. Він проведе зустрічі та вечерю з лідерами країн-членів.
Президент США Дональд Трамп прибув до Амстердама, прямуючи на саміт НАТО, передає УНН із посиланням на AP.
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Літак Air Force One приземлився одразу після 19:00 за місцевим часом.
У Трампа заплановано лише кілька зустрічей на решту вечора, зокрема візит ввічливості до Гааги з королем Нідерландів Віллемом-Олександром та його дружиною.
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Трамп також має відвідати вечерю для лідерів 32 країн-членів НАТО.
Він заночує у Хейс-тен-Бош, королівській резиденції, розташованій у лісі на околиці Гааги.
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