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Світові лідери прибули на вечерю до короля Нідерландів: Зеленський і Трамп сидять за різними столами

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Світові лідери зібралися на вечерю з королівською родиною Нідерландів. Президент Зеленський сидить за окремим столом від Трампа, який сидів з ключовими союзниками.

Світові лідери прибули на вечерю до короля Нідерландів: Зеленський і Трамп сидять за різними столами

Світові лідери, серед яких і Президент України Володимир Зеленський, прибули на вечерю з королем Нідерландів Віллемом-Олександром, королевою Максимою та принцесою Амалією, передає УНН із посиланням на de Gelderlander.

Деталі

Як відзначає видання, на зустрічі присутні близько 35 голів урядів, глав держав та міністрів. Деякі лідери прийшли зі своїми партнерами, інші – ні. Трамп прийшов один. 

Вечеря розпочалась з промови короля. Віллем-Олександр також звернувся безпосередньо до президента Трампа. "Пане Президенте, для мене честь приймати Вас у нашому домі".

ЗМІ зауважує, що американський президент не сидить за одним столом з президентом України.

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Порядок розсадки такий: президент Трамп сидить за центральним столом разом з королем Віллемом-Олександром, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Королева Максима та президент Володимир Зеленський сидять за іншим столом. Принцеса Амалія сидить ще за одним столом, серед інших, з президентом Франції Еммануелем Макроном та лідером ЄС Урсулою фон дер Ляєн.

Король, як пише видання, у своїй промові звернувся до історії альянсу та його майбутнього. За словами короля, НАТО має залишатися відкритим для нових країн, які хочуть стати членами. Це, ймовірно, натяк на бажання України стати членом НАТО. 

Він також опосередковано звернувся до країн, які витрачають відносно мало на оборону. За словами короля, необхідно разом нести цей тягар "в солідарності". Він завершив свою промову тостом.

Наступним промову виголосив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.  

За його словами, це "історичний саміт", який відбувається у "вирішальний момент".

"Я впевнений, що разом з лідерами, які присутні в цій кімнаті, ми вийдемо звідти сильнішими". Рютте похвалив президента Трампа, як він зробив раніше сьогодні в текстовому повідомленні, скріншот якого президент опублікував у своїх соціальних мережах. За словами Генерального секретаря, саме завдяки Трампу "Європа та Канада прирівнюють свої витрати на оборону до витрат Америки". "Пане Президенте, дорогий Дональде, це тому, що ви закликали нас до цього". Вечеря вказана як "неформальна", але Рютте сказав, що з нетерпінням чекає на корисні обговорення. "Завтра ми вирішимо питання про трильйони додаткових витрат на оборону, бо це необхідно".

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
НАТО
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Італія
Нідерланди
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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