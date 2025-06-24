Мировые лидеры прибыли на ужин к королю Нидерландов: Зеленский и Трамп сидят за разными столами

Мировые лидеры, среди которых и Президент Украины Владимир Зеленский, прибыли на ужин с королем Нидерландов Виллемом-Александром, королевой Максимой и принцессой Амалией, передает УНН со ссылкой на de Gelderlander.

Детали

Как отмечает издание, на встрече присутствуют около 35 глав правительств, глав государств и министров. Некоторые лидеры пришли со своими партнерами, другие – нет. Трамп пришел один.

Ужин начался с речи короля. Виллем-Александр также обратился непосредственно к президенту Трампу. "Господин Президент, для меня честь принимать Вас в нашем доме".

СМИ отмечает, что американский президент не сидит за одним столом с президентом Украины.

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Порядок рассадки таков: президент Трамп сидит за центральным столом вместе с королем Виллемом-Александром, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Королева Максима и президент Владимир Зеленский сидят за другим столом. Принцесса Амалия сидит еще за одним столом, среди прочих, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Король, как пишет издание, в своей речи обратился к истории альянса и его будущему. По словам короля, НАТО должен оставаться открытым для новых стран, которые хотят стать членами. Это, вероятно, намек на желание Украины стать членом НАТО.

Он также косвенно обратился к странам, которые тратят относительно мало на оборону. По словам короля, необходимо вместе нести это бремя "в солидарности". Он завершил свою речь тостом.

Следующим речь произнес Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, это "исторический саммит", который происходит в "решающий момент".

"Я уверен, что вместе с лидерами, которые присутствуют в этой комнате, мы выйдем оттуда более сильными". Рютте похвалил президента Трампа, как он сделал ранее сегодня в текстовом сообщении, скриншот которого президент опубликовал в своих социальных сетях. По словам Генерального секретаря, именно благодаря Трампу "Европа и Канада приравнивают свои расходы на оборону к расходам Америки". "Господин Президент, дорогой Дональд, это потому, что вы призвали нас к этому". Ужин указан как "неформальный", но Рютте сказал, что с нетерпением ждет полезных обсуждений. "Завтра мы решим вопрос о триллионах дополнительных расходов на оборону, потому что это необходимо".

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